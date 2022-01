Sabemos cuál es el vaquero (que además está rebajado) que sienta bien a todos los cuerpos

Con su cintura ultra alta y su corte recto, estos vaqueros tienen el superpoder de quedarle bien a todo el mundo, independientemente del tipo de cuerpo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los vaqueros son una de las prendas favoritas en el armario de muchas personas, ya que son súper versátiles y se pueden combinar con todo. Con una sudadera con capucha y zapatillas de deporte, pueden ser lo más cómodo para un look informal, pero si los combinas con un blazer y unos tacones pueden ser una de las prendas más elegantes.

¿Buscas un nuevo par de vaqueros favoritos? Perfecto porque hemos encontrado el modelo que no solo queda bien a todos los tipos de cuerpo, sino que además están rebajadísimos. Por eso, si tuviéramos que quedarnos con un solo par de vaqueros de todos los que tenemos en nuestra colección (y en nuestra wishlist), serían estos.

Hablamos del pantalón Ribcage straight ankle de Levi's, que es un jean que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de cuerpo. ¿El secreto? Una cintura ultra alta, la más alta jamás creada por la emblemática marca, que moldea los glúteos y aplana el vientre. Pero también su corte recto que alarga ópticamente hasta las piernas más cortitas. Dependiendo de la longitud que elijas, llega justo por encima del tobillo o justo por debajo. Todo depende de tus gustos y preferencias.

¿Te parece poco y quieres algo más? Pues has de saber que su composición de 99% de algodón y 1% de elastano les da una importante comodidad sin que los vaqueros queden demasiado holgados. La marca también está asociada a la iniciativa 'Better Cotton', que promueve mejores normas en el cultivo del algodón.

Además, si no eres muy de lavado clásico, también tienes otras opciones, como el blanco, el lila, o el beige de pana. Su precio normal es de 130 euros, pero ahora mismo puedes encontrarlo rebajadísimo, y en algunos colores incluso está por debajo de los 70 euros.

Cómo llevar el Ribcage straight ankle de Levi's

Este vaquero tiene la particularidad de que combina con absolutamente todo. Con su aire retro, combina perfectamente con un cárdigan y un par de botines de tacón ancho. Para un look más arreglado, puedes llevar una camisa de vestir y unos salones. ¿Y si quieres un look más informal? Combinará perfectamente con un jersey o una sudadera y unas zapatillas deportivas, por ejemplo. En definitiva, que se trata de un pantalón de lo más versátil y se puede adaptar a muchas ocasiones y looks diferentes. Razón de más para invertir en ellos, ¿no crees?