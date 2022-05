Ni bañador ni bikini: el trikini es la estrella del verano (y estos son los más bonitos)

Rocío Osorno, Leonie Hamme o Dua Lipa lo han dejado claro con sus primeros posados veraniegos: el trikini es el 'must' de la temporada.

Clara Hernández

Lleva varias temporadas colándose entre los 'high lights' de las colecciones de baño pero este verano el trikini se confirma como el 'must' de la temporada, por encima incluso de bañadores y bikinis. La pasión por las aberturas inesperadas (cut outs) y las asimetrías que han enamorado a la moda de las pasarelas y el 'street style' durante el invierno ha encontrado en este tipo de traje de baño un aliado perfecto que, ahora, rebasa límites, juega con las proporciones y no presenta un único patrón. Y que se ha convertido en el compañero inseparable de los primeros chapuzones del año de muchas de nuestras 'celebrities' y 'trend setters' favoritas.

Así, mientras Halle Berry inauguraba en febrero las salidas al mar con un bonito modelo de trikini color marfil con argolla en el pecho (una de las muchas tendencias que brillan estos meses) y presumía de estilazo y cuerpo tonificado, Rocío Osorno daba la bienvenida al buen tiempo con un trikini de rayas marineras y mostrándonos que este tipo de prendas pueden ser perfectas para utilizarlas como top con unos pantalones y una chaqueta de cuero (puedes ver el modelo que viste la influencer en la galería al final de esta noticia).

También Leonie Hanne, que se ha convertido en musa indiscutible de alfombras rojas con sus looks de gala de ensueño, cuenta entre sus piezas favoritas de baño con un trikini bicolor de la marca Reina Olga, la misma que Dua Lipa idolatra y cuyo slogan es algo así como "cuanta menos tela, mejor", una premisa que se traslada a sus trikinis fantasiosos y, muchas veces, coloridos y estampados (en la selección que hemos incluido más abajo puedes encontrar uno de sus modelos, el cual combina 'animal print', flores y un tono liso).

Ahora bien, antes de animarte con una de estas piezas divertidas, vintage (fue inventada en 1970 por Rudi Gernreich) y superchic, has de tener en cuenta que no son fáciles de llevar, por lo que no está de más tener en cuenta algunas claves. Las mujeres más delgadas y con poco pecho no tendrán problema con este formato que deja al descubierto partes del cuerpo que tapa un bañador convencional. Sin embargo, si eres más redondeada, los expertos recomiendan escoger trikinis cuya parte central, la que une el top con la braguita, sea ancha.

Asimismo, si tienes una figura muy recta, busca modelos que no dejen al aire los laterales, sino que cuenten con aberturas en el ombligo u otras partes.

¿Buscas inspiración? Mira nuestros trikinis favoritos de la temporada: