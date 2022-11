Para eventos o un día de oficina, todo lo que necesitas es un traje 'oversize' para que combines tanto como quieras.

Cecilia Franco

Los looks de invitada han cambiado mucho. Cuando tenemos un evento previsto, lo cierto es que ya no vamos directamente a fichar vestidos, ahora buscamos looks mucho más cómodos y que nos resuelvan este y muchos otros imprevistos. Por ello, estamos convencidas que el traje de María Fernández-Rubíes es justo lo que necesita nuestro próximo evento o día de oficina.

A lo largo de los años hemos aprendido una cosa, los looks de invitada ya no tienen que ser rebuscados y mucho menos poco rentables. Nos hemos dado cuenta que nuestra misión a la hora de encontrar looks de invitada es dar con un componente elegante que pueda adaptarse a looks 'street style'. Y, sobre todo, que se adapte a nuestro día a día.

Hay ciertos vestidos de fiesta que podemos decir son exclusivamente pensados para esa ocasión especial. Y aunque muchos de ellos nos fascinan, desde que se colaron los trajes de chaqueta y pantalón en nuestra vida, y la idea de combinar con mocasines de Paula Echevarría, han dado un giro completo a nuestras propuestas de invitada.

Los trajes de estilo masculino se han convertido en la obsesión de las expertas en moda. En ellos, han encontrado la opción perfecta para deslumbrar en una fiesta y rentabilizar el look creando opciones 'working girl'. Trajes de chaqueta y pantalón como el que nos descubre María Fernández-Rubíes.

La 'influencer' que ha encontrado los vestidos de punto que triunfarán este otoño, se propone solucionar todos aquellos looks de invitada que, más tarde, irán directos a la oficina. Hablamos del traje de chaqueta y pantalón de la firma Name the Brand, firma española fundada por su amiga María Pombo. Un look de chaqueta 'oversize' cruzada y doble botonadura (99,95 €), y pantalón de pata ancha (79,95 €) que podrás combinar de muchas formas distintas según la ocasión.

Este traje de chaqueta y pantalón y su versatilidad se convertirá en el look de invitada o diario que te salvará de cualquier 'planazo'. Solo la blazer, solo el pantalón, como 'total look', complementos estampados y llenos de color, con camisas, camisetas… Hazte con un traje de chaqueta y pantalón, descubre su versatilidad y rentabilidad, y combina tantas veces como quieras.