Un regalo para el Día de la Madre que también disfrutarán las hijas

Tous ha aprovechado este emotivo día para sacar una colección de gafas única con la que madres e hijas podrán ir a juego.

Tamara Conde

El sueño de toda niña es ser como su madre, y las madres están encantadas y orgullosas de ello. Este año, Tous brinda a madres e hijas la oportunidad de que eso ocurra gracias a una colección única de gafas con un diseño especial para el Día de la Madre. Las gafas son un complemento que refleja nuestra personalidad y que nos ayudan a completar y complementar nuestros 'looks' de manera original. Las gafas que propone Tous para madres e hijas sigue la tendencia 'mini me', para que ambas puedan ir a juego y sentirse más unidas que nunca.

Es el regalo perfecto para las mujeres de la casa, y con el verano a la vuelta de la esquina, unas gafas de sol serán el acierto seguro. El diseño de las gafas es sencillo de forma redondeada, pero con un toque ascendente muy femenino. Los colores que se proponen son el melocotón o 'peach' para las madres y el violeta para las niñas, en tono transparente para aportar sutilidad y elegancia. Las varillas están estampadas tipo camuflaje con el icónico oso de la marca, cada una con el mismo tono de su parte frontal. También podemos ver el osito tanto en la parte interior como exterior de la varillas con un sencillo detalle en dorado. Ambos modelos están disponibles en las mejores ópticas y en las boutiques Tous, así como en su página web por un precio de 139 euros.

¿Y qué mejor ocasión que el Día de la Madre para disfrutar de planes juntas como dar un paseo o salir a comer? Cualquier excusa es buena para hacer planes en compañía y las madres son, en muchas ocasiones, la mejor amiga y confidente con la que podemos contar. Y con la llegada del buen tiempo, unas gafas serán el accesorio imprescindible para estos planes. Aportan un toque de color y alegría a nuestro 'look' y además, ya no será necesario que las niñas rebusquen entre las cosas de sus madres.

Asaltar el armario de una madre en busca de cualquier joya con la que sentirnos un poco más como ella ha sido siempre una bonita tradición. Aunque, últimamente, también hemos podido ver como la tendencia ha ido cambiando y ahora también son las madres quienes les "roban" la ropa y los accesorios a sus hijas. La propia reina Letizia lució hace no mucho una chaqueta de su hija Leonor. La cuestión es que hijas y madres comparten todo lo que tienen, pero compartir tiempo juntas es lo más valioso de todo.

Fotógrafo: Mirta Rojo

Modelo Adulta: Almudena Cañedo (Clear Management)

Modelo infantil: Olivia Gutierrez (Happy Kids)

Estilismo: Marta Lasierra

Maquillaje: Nao Gayoso (NS Management) para 1944 Paris

Peluquería: Nao Gayoso (NS Management) para L´Oreal Professionnel

Asistente de foto: Edu Orozco

Asistente de estilismo: Begoña García

Agradecimientos: a.n.E.l. Tapas & Lounge Bar Madrid / (C. Villalar, 1) Four Cottons (ww.four-cottons.com)