El 'total look' de Zara que desearás incluir en tu maleta de vacaciones

Estrena tus vacaciones de verano con el 'total look' más alegre de la nueva colección de Zara.

Cecilia Franco

Hay prendas que pueden llegar a hacer sombra hasta a los descuentos más deseados. Una habilidad que Zara ha llevado a cabo en más de una ocasión y ha logrado que, aunque acudas expresamente a fichar cosas de rebajas, rompa tus esquemas con respecto a esta sección. Eso es lo que ha sucedido, precisamente, con el 'total look' que hemos fichado en la nueva colección de la firma.

Las rebajas de Zara nos están dando tantas alegrías. No sabemos dónde está la clave, pero la llegada de las rebajas del gigante de Inditex revoluciona todo tipo de armarios. Y aunque es la oportunidad perfecta para hacernos con todas aquellas prendas que tenemos desde hace tiempo en 'wishlist', es cierto que en ocasiones las prendas de nueva colección nublan nuestra vista.

En parte, esas nuevas necesidades surgen por las nuevas adquisiciones que fichamos a través de nuestras expertas en moda. Y es que si caíste rendida al 'total look' que nos lanzó hace unos días Amelia Bono, atención porque esta novedad te interesa.

Sabemos ya todas las facilidades que un 'total look' nos puede dar. Podemos no pensar mucho y unir ambas piezas, o echar a volar la imaginación y empezar a crear looks variados con las piezas por separado. Pero con este 'total look' que hemos encontrado en Zara, al igual que con el diseño 'tie dye', no solo te convertirá en fan número uno de las creaciones a juego, sino que también logrará que te olvides por completo de las rebajas.

Este conjunto tiene absolutamente recopiladas todas las tendencias del momento y, lo mejor de todo, es que sus coloridos estampados te fascinarán y la frescura de su tejido hará que se convierta en tu look del verano. Hablamos de este 'total look' de Zara. Un diseño de tejido satinado estilo pijamero, compuesto por mini falda y camisa, que te encantará por lo bien que fusionan ambas piezas.

El conjunto pijama será tu nuevo uniforme este verano Ver 10 fotos

Si en algún momento del año te has planteado incluir el estilo retro en tu armario, en este 'total look' encontrarás la respuesta a todas esas dudas.

Este conjunto se vende por separado, pero como 'total look' se convierte en una opción altamente estilosa con la que alcanzarás ese look 'instagrameable' que cualquier experta en moda estrenaría en su primer día de vacaciones.