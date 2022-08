Son tendencia, elegantes y muy versátiles, ¿a qué estás esperando para hacerte con uno?

Las hay fieles a las camisetas básicas (un acierto seguro), amantes de las camisas y blusas románticas con las que estilizar cualquier look, y fans de los tops de todas las formas y colores para un estilo más atrevido. En verano, son múltiples las opciones que tenemos para combinar nuestras faldas y 'shorts' favoritos. Para cuando no nos apetece ponernos un vestido o para esas noches en las que un pantalón largo no está de más, nos gusta tener el armario partes superiores con personalidad y originales, para destacar un look más sencillo.

Y es que cuando hablamos de tops, nos metemos en un mundo en el que la diversidad no carece. Y si hay un top que últimamente no paramos de ver y que probablemente seguiremos viendo a lo largo de esta próxima temporada, son los tops estilo corseteros. De palabra de honor o con tirantes, efecto piel o con tejido satinado y de colores tanto básicos como llamativos, los tops corsé están hechos para todas.

Las mejores pasarelas del mundo de la moda ya nos fueron avisando, y es que incorporaban en sus nuevas colecciones tops corseteros de lo más originales, con tejidos innovadores como el denim y con diseños atrevidos que, posteriormente, han ido lanzando nuestras tiendas favoritas.

Ya es más que habitual encontrarnos un 'street style' repleto de este tipo de prendas y a nosotras nos encanta, pues es una pieza muy elegante y versátil para incorporar a tus looks más básicos.

La propuesta que nos hacen las tiendas para combinar estos tops es bastante similar: vaqueros largos y sandalias. Si lo que estás buscando es un look de noche de verano, para salir a cenar o a tomar algo con amigos, esta es la combinación que necesitas. Con tus vaqueros de confianza (si son de color clarito, mejor), y unas sandalias de tiras negras, por ejemplo, tendrás el 'outfit' ideal.

Si buscas un estilismo más elegante, los de tela satinada serán tu mejor aliado, pero si buscas una prenda más versátil que puedas ponerte también en otras ocasiones, los hay de tejido de algodón y otros que seguro que también te encantarán.

Te dejamos una selección de los tops corseteros más bonitos de nuestras tiendas favoritas, para que te sumes a esta tendencia.