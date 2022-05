Todas las tendencias de H&M que debes empezar a comprar si tienes más de 40 años

El estilazo que estás buscando para tus 'looks' de esta primavera-verano están en la firma sueca.

UXÍA B. URGOITI

Tenemos que reconocerlo, no vestimos igual a los 20, a los 30 o a los 40 años. Lo cierto es que no es ni bueno ni malo, es simplemente una realidad, incluso nos sentimos más cómodas cuando pasas a las cifras de edad que empiezan por 4 porque ya conoces tu cuerpo perfectamente, ya sabes lo que te va y lo que no, tienes claro y fijo tu estilo. Además, con esta edad ya eres una maestra interpretando y adaptando todas las tendencias para que tu armario sea el más 'cool' del momento.

Así que si estás en esa maravillosa edad y están ya en busca y captura de todas las prendas para los próximos meses, tienes que pasarte por H&M porque es dónde vas a encontrarlo todo. Con la marca sueca vas a poder encontrar ese equilibrio tan soñado entre lo 'trendy' y la elegancia, entre lo que se lleva y el ir a la oficina luciendo un 'look' impecable... y todo sin dejarte el presupuesto ya no de toda la temporada, sino de todo el año. Te hemos buscado para ti, todas las tendencias que necesitas y que vas a encontrar en la misma etiqueta si tienes más de 40 años.

Vestido lencero

Sigue siendo la mejor opción para cualquier evento que tengas en primavera. Boda, bautizo y comunión, el vestido de satén tipo lencero es lo que más se lleva. La moda dice que lo tiñas de los colores más llamativos, como este naranja mandarina. Su precio es de 29,99 euros.

Camisa de lino

Es el tejido más propio para los meses de calor, ya que el lino es fresquito y deja transpirar. La camisa, de corte masculino, puede ser lisa o con cualquier estampado, nosotras hemos optado por las rayas, ya que sabes que es lo que siempre triunfa en verano. Su precio es de 59,99 euros.

Falda pareo

Las faldas han confirmado su vuelta como la prenda más deseada de esta primavera-verano 2022. Deja las plisadas en tu trastero, este año no es el suyo, y vete buscando una tipo pareo que te lleve directa a las playas de Hawái, como este modelo de H&M que tiene un precio de 29,99 euros.

Mono corto

Los monos cortos son la mejor opción para las que quieren lucir piernas pero ven la minifalda demasiado osada. Aprovecha la comodidad de esta prenda y busca diseños fresquitos, como este, que hablen el idioma de la primavera y el verano. Su precio es de 59,99 euros.

Prendas de crochet

No importa si es en formato top, vestido o pantalón, como este ideal de la firma sueca, el caso es que esta temporada tienes que tener algo de crochet en tu armario o no serás nadie. Su precio es de 49,99 euros.

Vestido cruzado o camisero

No importa si te gustan más camiseros o cruzados, el caso es que debes tener un vestido de este tipo para poder presumir de tener un armario completo esta temporada. Este estampado de la firma sueca es perfecto. Su precio es de 29,99 euros.