Vete guardando el abrigo porque se acerca el momento de las gabardinas. Estas son nuestras favorita

Porque volverá la lluvia y a nosotras nos va a pillar protegidas e ideales.

UXÍA B. URGOITI

Acabas de leer nuestro titular y lo primero que has hecho ha sido mirar por la ventana. Lo sabemos, ni rastro de lluvia. Pero te podemos asegurar que no nos hemos vuelto locas y que la temporada de las gabardinas está a la vuelta de la esquina. En pocas semanas vendrá la primavera y con ella el viento y el agua, y será entonces cuando te acuerdes de nosotras y de este reportaje. Los trench de este estilo llevan protagonizando las tendencias de moda desde antes de que nosotras naciéramos. No hay primavera en la que no esté presente, así que volvemos a estar ante un básico para el armario de cualquier mujer. Las gabardinas son del selecto club de los eternos, en los que se encuentran también las 'blazer' de color negro o unos vaqueros.

Sabemos que queda más de un mes para el cambio oficial de estación, esto ocurre el 20 de marzo, pero ya es hora de ir pensando en los 'looks' que vamos a lucir en cuanto llegue. Y os podemos asegurar que una gabardina es la prenda de abrigo perfecta para darle a esos outfit el toque elegante y chic que todas buscamos.

Las gabardinas es uno de los diseños con más historia de la moda. Si en los años 40 era un prenda fundamentalmente masculina, la mujer pronto se dio cuenta de que podría ser una gran adquisición y comenzó a meterla en su armario. Se trata de un ‘trench’ elegante y socorrido que combina con el 99,9% de los ‘looks’ que se te ocurran.

Lo que seguro sabes de esta prenda contra la lluvia es que tiene tres colores básicos durante toda su historia: marrón, verde caqui o gris perla. Aunque algunas marcas se han aventurado a teñirlas de rojo, naranja o amarillo, lo cierto es que estas siempre terminan pasadas de moda, mientras que las otras tres tonalidades adquieren el adjetivo de eternas en cuanto las compras y las usas. Nunca vas a dejar de usarlas.

Eso no quita para que muchas marcas dentro del clasicismo que rodea a este 'trench', introduzca detalles en sus gabardinas que las hacen especiales: desde combinarlas con otro tipo de estampados, hasta hacerlas bicolor. No porque una gabardina sea un concepto instaurado en el mundo de la moda desde hace muchas décadas no se puede innovar en ella, de hecho, el resultado puede ser asombroso. Espera un par de semanas, vas a empezar a ver caer las gotas de lluvias y con ellas llegará la alegría de estrenar tu mejor inversión del entretiempo.