La marquesa de Griñón ha brillado en 'El Hormiguero' con un favorecedor diseño de la marca gallega en verde esmeralda y bordados con brillos.

Sara Ullate

Quedan siete días para disfrutar del Black Friday y aunque todavía no sabemos qué prendas contarán con descuentos (y cuáles no) dentro del imperio Inditex, estamos deseando que el vestido de Zara que ha elegido Tamara Falcó sea una de ellas. Es tan atractivo y especial que podría convertirse en una perfecta alternativa a tu próxima cena de empresa, o incluso en Nochebuena, como hacerte brillar en la última boda del año.

La marquesa de Griñón ha vuelto a acaparar miradas en su visita semanal al plató de 'El Hormiguero' gracias a un impecable estilismo, que en esta ocasión estaba firmado por la marca gallega. La socialité ha elegido un sofisticado vestido largo en color verde esmeralda con mangas ligeramente abullonadas, cuello subido, detalle de abertura en la zona delantera, cierre con lazada en la espalda y delicados bordados con aplicación de brillos. El corte en la cintura resulta indispensable para afinar la silueta y lograr un efecto visual muy favorecedor.

Una coleta baja pulida ha sido su apuesta en cuanto a peinado, un look sencillo y en tendencia que resulta realmente acertado en 'outfits' de noche y con el que el glamour está asegurado.

Acaba de aterrizar en la web de Zara por lo que al menos de momento podemos encontrar este vestido largo en todas las tallas, de la XS a la XL, por 89,95 euros. Aunque teniendo en cuanta el conocido 'efecto Tamara' (todo lo que comparte se convierte en oro), puede que no por mucho tiempo. Deberás darte prisa para seguir sus pasos porque quizás no llegue ni al próximo viernes, al Black Friday.

No sabemos cuál ha sido la elección de calzado de Tamara, pero posiblemente un diseño con el negro como protagonista. Sean 'stilettos' o sandalias de tacón, cualquier elección es buena para poner el broche de oro al look y mantener la sobriedad que requiere.

Cuenta con tanta personalidad que no necesita sumar complementos llamativos, únicamente si queremos jugar con diferentes tonalidades y seguir las tendencias vigentes, como es el caso del 'color block'. Si únicamente buscamos un look acertado para una noche especial, este vestido de Zara habla por sí solo y no requiere de añadidos.