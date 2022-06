Tamara Falcó se viste de Victoria Beckham con un conjunto de falda larga y camisa rebajado

Si te gustan los looks relajados, te va a encantar el que ha lucido la chef y diseñadora en su última visita al plató de El hormiguero.

A pesar de la larga lista de compromisos que acumula en su agenda –el último, un acto en el que por fin recibió las llaves de su nueva casa–, Tamara Falcó ha vuelto a cumplir con su visita semanal a la televisión. Un jueves más, la empresaria, chef y diseñadora ha acudido a El hormiguero para participar en la tertulia en la que comparte mesa con Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan del Val, aunque este último tuvo que hacerlo esta vez desde la distancia.

Y como en cada una de estas citas suyas en la pequeña pantalla, nosotras aprovechamos la coyuntura para fichar sus looks que tanto nos inspiran. El último de ellos lo ha hecho especialmente no solo porque está creado con prendas que habitualmente no suele lucir sino porque también la firma que está detrás de ellas, Victoria Beckham, es una que resulta novedosa en su armario.

Nunca antes habíamos visto a la hija de Isabel Preysler lucir diseños de la exSpice Girl pero su estreno ha sido de lo más interesante. Ha sido gracias a un conjunto de seda de la colección primavera-verano de la firma británica, el cual está formado por una larga falda y una camisa oversize, ambos con el mismo estampado en blanco y verde menta. Dos piezas de Victoria Beckham que presumen de una elegancia sencilla y relajada de la que Tamara Falcó ha hecho gala al llevarlo a dúo pero con la parte superior abierta con un top básico debajo, de manera que quedara un estilismo desenfadado ideal para las semanas de más calor.

Ambas partes de este dúo están a la venta en la tienda online de la marca, tanto la falda –que está disponible en un tono naranja también– que tiene marcado un precio de 890 euros, como la camisa que, sorprendentemente, está rebajada. 450 euros es el precio marcado de los 750 euros que costaba originalmente.

Unas sandalias de tiras transparentes de Gianvitto Rossi y dos collares de la colección de joyas que la propia Tamara Falcó ha diseñado para Tous han sido los únicos accesorios con los que la celebrity ha acompañado este fantástico conjunto para la época estival.