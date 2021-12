La hija de Isabel Presley acaba de demostrar con unos vaqueros ideales que ambas tendencias puedes llevarse de maravilla.

UXÍA B. URGOITI

Como en todo en la vida, en la moda hay normas no escritas. Dichas reglas van cambiando y se van rompiendo poco a poco gracias a las tendencias. Un buen ejemplo de esto es que hace unos años en el universo 'fashion' estaba completamente prohibido combinar el rojo y el rosa, o llevar sandalias con calcetines, y ahora son dos cosas que no solo no nos sorprenden, sino que además, nos gustan. Pues este puente de la Constitución, Tamara Falcó ha roto otra de esas líneas no redactadas del manual para ser la más 'trendy', la que dice que el estilo pijo no lleva vaqueros rotos. La hija de Isabel Presley tiene un estilo muy definido, clásico y con un aire de niña buena que tan bien parece describirla y en el que se siente súper cómoda. Por eso, creemos que la ganadora de 'Masterchef celebrity' ha roto una barrera casi sin darse cuenta, y es la de que las pijas también pueden llevar, sin salir de su zona de confort, unos 'jeans' rotos.

Tamara nos ha hecho muy felices con esta nueva tendencia durante su viaje a Granada este pasado puente acompañada por su novio, Iñigo Onieva.

La 'influencer' ha compartido esta imagen, con su pareja en la Alhambra, en la que luce unos pantalones 'denim' anchos y muy rotos en la zona de las rodillas. Lo que los hace pijos es la combinación que hizo con ellos, ya que los elevó al cielo de los clásicos gracias a un jersey en color rosa palo, un abrigo batín en color beige, un bolso de piel, una gorra de la firma de su hermana, Ana Boyer 'Cocowi' y unas zapatillas deportivas para poder hacer la visita turística a la ciudad andaluza de forma cómoda y siempre elegante.

Si tu estilo se parece mucho al de la hija del Marqués de Griñón, estás de enhorabuena, ya que gracias a ella puedes introducir en tu armario otro tipo de vaqueros y no lucir siempre los rectos y 'skinny' que quedan tan bien con los zapatos estilo náutico o con las zapatillas Stan Smith de Adidas.

Nosotras te hemos encontrado un modelo de Bershka que te irían de maravilla para adentrarte en el maravilloso universo de los vaqueros rotos.

Son un modelo estilo 'mom' como el que lleva Tamara, con varios rotos por toda la pierna y que te van a costar menos de 25 euros, un precio perfecto para no arriesgar mucho.