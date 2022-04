Tamara Falcó tiene el look perfecto para que viajar cómoda y a la última al mismo tiempo sea posible

Hablamos de una pieza todoterreno: un mono efecto denim de color arena que podrá salvarte en diferentes ocasiones.

Tamara Conde

Cuando de viajar se trata, lo que siempre buscamos es meter en la maleta prendas con las que vayamos cómodas y más aún si nuestro itinerario incluye excursiones o largas caminatas. Pero, a veces, pensamos que eso no es compatible con ir a la última y Tamara Falcó nos ha demostrado lo contrario luciendo un mono beige en su viaje a las Islas Filipinas. No nos sorprende: la diseñadora se ha convertido en todo un referente de la moda, haciéndonos disfrutar con diferentes 'looks' que muestra a través de su perfil de Instagram, como la blusa multi posición de su colección con Pedro del Hierro o el vestido de flores que eligió para irse de boda, y que tanto arrasó.

Esta vez, la prenda que ha vuelto a captar nuestra atención es una pieza mucho más informal, desenfadada, perfecta para esas ocasiones en las que buscamos ir cómodas pero siguiendo las tendencias del momento. Se trata de un mono pantalón, de tipo cargo y de un color arena ideal para esta época del año, de la firma francesa Ba&sh.

Es un mono que recupera el espíritu obrero de la firma, apostando por el volumen, tanto en las mangas como en las piernas y siendo más ajustado en caderas y tobillos. Destaca por las costuras, los bolsillos tanto delanteros como traseros y los botones plateados que van desde el cuello hasta la cintura. Está confeccionado con una bonita tela de algodón y lino algo gruesa. Con mangas 3/4 y cuello redondo es la prenda idónea para hacer turismo cómodamente y al mismo tiempo lucir 'outfit' en tus fotos. Está disponible en todas las tallas en la página web de la firma.

Precio: 260 euros.

Tamara Falcó ha decidido combinar este mono tan versátil con unas zapatillas y un bolso de la misma firma. Empezando por las 'sneakers', que tan de moda están en el 'street style', las que ha elegido la marquesa de Griñón son ideales para esta temporada. Son de estilo vintage y mezcla colores neutros y llamativos, con detalles en naranja que le dan un toque más veraniego al 'look'. Un calzado cómodo es un imprescindible para viajar, así que estas son la elección perfecta, gracias a su suela acolchada.

Precio: 215 euros.

El bolso que ha elegido, al ser de rafia, le da también un toque veraniego. Con detalles en color marrón, sigue la línea cromática del 'look' y además, tiene el tamaño perfecto para meter lo justo e imprescindible (y no cosas de más) para hacer turismo. Una vez más, un acierto completo de Tamara Falcó.