Suri Cruise dicta sentencia: los 80 son super tendencia y sus Converse lo demuestran

Por si tenías alguna duda, la década más rompedora de la historia de la moda, vuelve a pisar las calles y la hija de Katie Holmes lo tiene claro.

UXÍA B. URGOITI

Si eres de las que no está entre las fans de la moda de los años 80, ya te avisamos que esta primavera no lo vas a tener fácil a la hora de llenar tu armario. Las tendencias hacen un viaje al pasado hacia las tachuelas, las faldas largas vaqueras, las cazadoras con borreguito y, como no, las zapatillas que marcaron aquella década: las 'Chuck Tylor All Star'. Sabemos que es muy probable que tengas un modelo de este calzado en tu armario, pero también estamos casi seguras de que se trata de unas blancas o tal vez negras, pero las que vas a desear la próxima primavera traen los colores de hace treinta años, y sobre todo uno, el 'Sail blue'.

Si nos vas a preguntar por qué estamos tan seguras de esto que afirmamos, te diremos que solo hemos tenido que darnos un paseo por las cuentas de las redes sociales de nuestras 'insiders' de moda favoritas y si quieres un rostro conocido que dicte sentencia al respecto, te ponemos un ejemplo que nos encanta, la hija de Katie Holmes, Suri Cruise, que siempre pasea por las calles de Nueva York con el futuro de las tendencias.

Así que date prisa para dar con las zapatillas favoritas de la hija de Katie Holmes y Tom Cruise porque está primavera van a volar. Ya sabes que tener unas 'Chuck Tylor' en su modelo más clásico es sinónimo de tener un calzado que te va a pegar con todo y que vas a lucir infinidad de veces, hasta que tengas que remplazarlas por otras porque te has quedado sin suela de tanto usarlas.

Pero si además de una precursora de tendencias quieres ser la reina de las compras, es el momento de que te hagas con tu par de Converse, ya que la marca americana está de super rebajas y puedes encontrarlas mucho más baratas.

¿Qué tiene el azul 'Sail Blue' que las hace tan especial? Pues estamos convencidas que se trata de la alegría y el buen rollo que transmite. No importa como la combines, siempre te va a dar un toque de luz a cualquier 'look' con el que las luzcas. Su truco es que al no ser claro ni oscuro, es marítimo, que es fácilmente combinable, que es precioso y que ha llamado la atención de Suri Cruise, y si la más 'cool' de Nueva York las lleva, nosotras, terminaremos haciéndolo.