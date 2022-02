La nueva sudadera de Lefties que no puede faltar en el armario de las fans de 'Sexo en Nueva York'

¿El estreno de 'And Just Like That' te ha dejado con ganas de volver a ver tu serie favorita? Pues necesitas esta prenda para tus maratones de capítulos en el sofá.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Desde que se estrenó en la década de los 90, 'Sexo en Nueva York' se convirtió en una serie de culto que enamoró a millones de personas y este años, con la llegada a HBO Max de 'And Just Like That', hemos podido disfrutar de nuevo con las aventuras de (casi) todos sus personajes. Sin embargo, además de las tramas y el argumento, no podemos olvidarnos del vestuario de ambas series, ya que es uno de los aspectos más apreciados, emocionantes y elogiados de ambas producciones. De hecho, a lo largo de los capítulos de este reboot, hemos visto como Carrie incluso recuperaba algunos de sus vestidos más icónicos, convirtiéndolos casi en un personaje más.

Claro, todo este viaje al pasado nos ha puesto nostálgicas, y en cuanto la temporada de 'And Just Like That' llegue a su fin, pensamos volver a ver 'Sexo en Nueva York' de nuevo, y tenemos la prenda ideal que todas las fans de la serie necesitan en su armario. Y por mucho menos de lo que se gastaría Carrie en un vestido.

Resulta que Lefties ha querido rendir homenaje a la serie esta temporada con una prenda imprescindible en cualquier fondo de armario fashion. Una prenda que elevará el look casual con un toque retro y nos hará vivir las aventuras de las neoyorquinas más fashionistas con Carrie, Charlotte, Miranda y, como no, nuestra apasionada y sexy Samantha Jones.

La sudadera oversize Lefties Sex & The City esta confeccionada en una mezcla de algodón, con lettering delantero negro donde aparecen los nombres de las cuatro protagonistas, y en la espalda el mítico logo de la serie en color rosa chicle.

La sudadera está disponible en color blanco y en cuatro tallas diferentes, que van desde la S hasta la XL, por lo que si eres fan de la serie, no puedes quedarte sin ella.

Además, si eres de las que le gusta vestir con prendas inspiradas en sus personajes de ficción favoritos, estás de suerte, ya que en Lefties los tienen todos. Mafalda, Snoopy, Peanuts ¡y muchos más! Con ellos puedes renovar el armario con las mejores colaboraciones y las últimas tendencias con los personajes más icónicos a un precio irresistible. ¡No las dejes escapar!