Stradivarius ya te deja pagar con Bizum

La firma de Inditex se une al pago de moda del momento y que promete darnos muchas gloriosas tardes de 'shopping'.

UXÍA B. URGOITI

Vivimos tiempo extraños en los que ya casi nada nos sorprende. Las adictas a las compras se dividen en dos claros grupos: las que todavía disfrutan saliendo a comprar en la calle, caminando de tienda en tienda, fichando todas las tendencias. Y luego están las que ya hacen su 'shopping' desde casa, sin mover un dedo. Llámanos románticas, pero nosotras somos del primer tipo, no hay nada mejor que una ruta por nuestras marcas favoritas una tarde cualquiera sola o acompañada por nuestra mejor amiga. Aunque también tiene sus inconvenientes. Sin ir más lejos, el otro día fiché una gabardina ideal en Bershka, preciosa. Quedaban solo dos unidades, era clásica, pero con un toque super 'cool' gracias a su estampado de cuadros. Ya me veía con ella, en cuanto comenzará a llover (que va a ocurrir en breve), triunfando por las calles. Además, había de mi talla y tenía un precio muy asequible. Tan feliz iba yo a la caja cuando me pasó lo que ocurre miles de veces, desde que comenzó la pandemia y se recomendó no usar dinero en metálico, voy siempre con mi tarjeta por delante. Pero resulta que en la marca más canalla de Inditex no les funcionaba la mía. ¿Qué hago? Pues además de pasar la vergüenza del siglo porque hice la cola del siglo, tuve que dejar mi ya adorada gabardina donde estaba e irme a sacar dinero. Pobre de mí, porque cuando volví, alguien se la había llevado.

Una de las cosas que se nos ocurrió antes de dejar la prenda otra vez es intentar pagarle con Bizum, pero la dependienta nos puso cara de 'estás loca'. Sim embargo, la idea no era tan mala ya que desde hoy este problema sí se puede solucionar con este método de pago en Stradivarius. Así que nosotras ya hemos cambiado la de Bershka por este modelo de la otra marca de Inditex.

Si te acercas a cualquiera de las tiendas de la marca de Inditex, verás que han puesto un cartel que dice: 'Ahora comprar es aún más fácil. ¡Haznos un Bizum!' Y efectivamente, la marca nos deja pagar con este tipo de transacción que se ha hecho super popular en los últimos años, ya que es perfecta para hacer pequeños pagos a familiares y amigos cuando. por ejemplo, uno se encarga de comprar un regalo para alguien pero participan muchas personas. Así que estamos seguras de que nunca más vamos a tener que volver a dejar nuestra gabardina. Y lo mejor de todo, si eres del segundo grupo de compradoras, de esas que lo hace todo online, también te van a dejar.

Nosotras ya hemos comenzado a estrenarlos eligiendo unos nuevos botines.