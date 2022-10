Selena Gomez, que es muy fan de la moda española, ha encontrado en Mango el abrigo 'salvalooks' definitivo

La cantante vuelve a apostar por el 'made in Spain'; esta vez con un abrigo de la colección más deseada de Mango y que solo se vende 'online'. ¡Directo a nuestra cesta!

SILVIA VÁZQUEZ

Esta semana Selena Gomez no ha parado de darnos alegrías. La primera y más importante ha sido su (esperadísima) reconciliación en público con Hailey Baldwin; pero, cuando todavía no nos hemos recuperado de la imagen de sororidad entre la ex y la mujer de Justin Bieber, la cantante nos ha sorprendido demostrando, una vez más, su pasión por la moda española.

En esta ocasión su elección es un abrigo de Mango, sin duda, una de sus marcas 'made in Spain' preferidas. Tanto es así que en su armario tiene varias prendas de la firma catalana: un vestido rosa con aberturas 'cut out', un abrigo 'animal print', un conjunto de punto... Y, ahora, la lista se amplía gracias a esta pieza que, te avisamos, va a ir directa a tu lista de deseos de la temporada.

Se trata de un abrigo largo de corte 'oversize', con un patrón estructurado, solapas con muesca y hombreras marcadas. Según indica la enseña tanto la confección como el tejido son de calidad premium, ya que pertenece a la colección Selection, una de las más buscadas de Mango por aunar tendencias, sastrería y calidad en prendas pensadas para crear un fondo de armario impecable y duradero. De hecho, otras 'celebs' como Margot Robbie también ha picado ya en esta exclusiva cápsula que, además, solo se vende 'online'.

En el caso de Selena Gomez, el abrigo tiene un precio de 179 euros y está disponible tanto en color negro como en gris en un buen abanico de tallas (desde la XS hasta la XL). Y, como demuestran las modelos de la web y la propia artista, es capaz de traspasar edades y estilos, ya que sienta de lujo lo combines como lo combines.

Selena Gomez y la moda española

Eso sí, Mango no es la única etiqueta de nuestro país que la actriz de 'Solo asesinatos en el edificio' guarda en su vestidor. Hace solo unos días estrenó un vestido con aires ibicencos de Charo Ruiz y Zara es otra de sus preferidas: por ejemplo, tiene un maxivestido playero, una chaqueta vaquera desestructurada e, incluso, un dos piezas de invitada que llevó a la boda de Britney Spears.