Los vaqueros blancos de Sara Carbonero que reemplazarán tus clásicos azules ya mismo

¿Buscas unos sustitutos para tus jeans diarios ahora que el calor empieza a aparecer? Los de la periodista son la mejor de las soluciones.

Julia García

Nos empeñamos en ceñirnos a los clásicos vaqueros azules para nuestro día a día cuando existen infinitas opciones con las que darlos un poco de tregua. Y no hablamos ya de la cantidad de pantalones que existen cómodos e igual de versátiles o más, sino de todo el repertorio de alternativas que podemos encontrar sin salir del territorio denim. Es cierto que en los últimos tiempos los diseños de colores han logrado convencernos porque están a la orden del día y alegran cualquier look al instante, pero no hay que olvidarse de los modelos blancos porque siempre son una buena idea.

Sara Carbonero nos ha recordado todo el recorrido que pueden ofrecer y, lo que es mejor, nos ha mostrado dónde podemos conseguir unos jeans como los suyos a los que poder recurrir siempre que lo necesitemos.

La periodista lleva ya unos días mostrándonos pequeñas pinceladas de lo nuevo de Slow Love para esta temporada primavera-verano en la que nos encontramos inmersas y lo último que nos ha descubierto de esa colección son precisamente unos vaqueros con estas características.

Son de color blanco, por supuesto, pero sobre todo tienen un corte acampanado que favorece al instante, especialmente por ser de tiro alto y por el pequeño roto que tiene a la altura de la rodilla en la pierna derecha y que hace que se sume de manera sutil a la tendencia que asoma con fuerza y de la que ya han dado buena cuenta otras famosas como, por ejemplo, Vicky Martín Berrocal.

La elección de Sara Carbonero ha sido lucir estos pantalones blancos, cuyo precio es de 49,99 euros, con un top a juego sin mangas que presume de volantes en la zona del escote y que ha llevado por dentro de los vaqueros acompañándolos de un cinturón camel con el que rompe con el concepto monocromático del estilismo junto con las sandalias de plataforma realizada en corcho que ha escogido como calzado. Un look 10 para las semanas de más calor.

Sin embargo, este tipo de vaqueros permiten ser llevados durante todo el año ya sea combinados con una camisa, un jersey, unas zapatillas o unas botas. Acepta todo tipo de propuestas en clave desenfadada y eso siempre se agradece.