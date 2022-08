Sara Carbonero le copia el peto vaquero a Isabel Jiménez

La periodista no ha podido resistirse a incluir en su armario de verano esta misma prenda que con su bordado de margaritas y su favorecedor corte resulta irresistible.

Julia García

Cuando la gran mayoría estaba aún disfrutando de la playa hace unos días, Isabel Jiménez aprovechaba para pasear por las solitarias calles de Madrid con un peto vaquero ideal. Nos enamoramos de él al instante porque no era uno convencional.

Los motivos por los que se salía de la norma eran que, además de tener un favorecedor corte por ser de pernera recta, cropped y ligeramente ajustado a la cintura, contaba con una serie de bucólicos bordados en forma de margaritas en la parte superior y en la zona de los bolsillos para darle un toque diferencial frente al resto de modelos que aparecen en las tiendas. Eso y el hecho de estar confeccionado en algodón 100% en un azul lavado de manera sostenible.

Nos encantó y parece que no fuimos las únicas a las que lo hizo porque acabamos de ver que Sara Carbonero directamente le ha copiado el look a su amiga.

La periodista continúa de vacaciones en su pueblo, Corral de Almaguer, desde donde ha compartido una serie de fotos en las que aparece vestida con el mencionado peto aunque combinado de manera diferente que la presentadora de informativos ya que, en lugar de con un top blanco básico como lo llevó ella en su momento, Carbonero ha optado por una blusa de manga corta abullonada de estilo boho como acompañante.

No sabemos por las imágenes de la Carbonero cuál ha sido su elección para el calzado, pero conociendo su gusto por las Converse no nos sorprendería que en eso también hubiera coincidido con el estilismo de su “comadre”. Es más, la propia Isabel Jiménez le ha lanzado una indirecta al respecto a su amiga compartiendo en sus stories de Instagram un video de dos mujeres mayores que van practicando el arte del twinning vestidas de forma idéntica. “40 años no es nada”, ha escrito junto a un emoticono jocoso mencionando a Sara Carbonero.

A estas alturas de texto te estarás preguntando dónde poder conseguir el famoso peto que ha unido a las socias de Slow Love y como seguro imaginarás, pertenece precisamente a la colección estival de su firma.

Si es ahora cuando lo has descubierto tenemos una muy mala noticia que darte y es que está completamente agotado. Hasta hace nada podía conseguirse en la tienda online de la marca rebajado un 57% de su precio original, pero ya han volado las últimas unidades que quedaban disponibles.