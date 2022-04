Formado por un top de tirantes y una falda pareo de color marfil, este conjunto de punto es el más versátil de la temporada.

Tamara Conde

Los 'total look' o dos piezas han invadido por completo las redes y las cestas de nuestras tiendas favoritas. Seguro que a todas nos ha pasado alguna vez, que hemos visto un conjunto en una foto, pensando que era un vestido, y ha resultado ser un 'look' formado por dos prendas. Esta vez nos ha sucedido con Sara Carbonero, que ha lucido un fantástico 'outfit' veraniego y cuando nos hemos querido dar cuenta, hemos descubierto que se trata de un top y una falda.

Lo que más nos ha gustado de este 'look' ha sido sin duda la versatilidad que tiene. Al tratarse de un conjunto de dos piezas, combinarlas juntas o por separado, abre un abanico infinito de posibilidades. Por ejemplo, para una ocasión más desenfadada, podemos ponernos el top con un short o falda vaquera, o la falda pareo con una camiseta básica. Las opciones son múltiples y, aunque parezca que no, lo mismo ocurre si decidimos ponernos ambas piezas. Todo depende de los accesorios con los que decidamos combinar. Los zapatos, el bolso o las joyitas, en función de todo eso el 'look' puede cambiar radicalmente.

En este caso, la periodista ha apostado por llamar la atención con las joyas. Collares de diferentes larguras, pendientes grandes y pulseras y anillos en ambas manos, con todo eso, Sara Carbonero ha logrado que el look sea más veraniego y bohemio, pero sin dejar de ser elegante.

Ambas piezas pueden conseguirse en la página web de Cortefiel y están disponibles en todas las tallas.

Precio: 39,99 euros.

Precio: 59,99 euros.

Tanto el top como la falda, son de punto perlado. La falda, tipo pareo, es de corte 'midi', con el bajo asimétrico y anudada a la cintura. Por su parte, el top es de tirantes, de corte recto y escote redondeado. Se trata de dos piezas básicas, que son un fondo de armario, pero que, pueden servir para prácticamente cualquier ocasión siempre y cuando se combinen de manera adecuada.

El verano está a la vuelta de la esquina y tener prendas así en nuestro armario nos puede salvar de cualquier apuro. Para ir a la playa, salir a cenar con amigas o dar un paseo, ¿a que tú también te lo imaginas?