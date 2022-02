Sara Carbonero está obsesionada con los flecos y te explicamos la razón

La periodista ama los diseños con este motivo decorativo y por fin podemos contarte el secreto que esconde esta elección.

UXÍA B. URGOITI

Tanto si eres fan de Sara Carbonero como si no, lo que tienes que admitir es que la periodista es una de las mejores referencias de estilo que podemos tener en este momento en nuestro país. Y esto es algo que no decimos nosotras, sino que cada prenda que se pone se convierte en todo un éxito y termina poniendo el cartel de 'agotada' en cuestión de horas. No importa si lo que ha lucido es un básico atemporal, una prenda de las últimas tendencias siguiendo las normas que marca la temporada, o el más imposible vestido de noche que nadie como ella sabe defender. Sara tiene su propio estilo, 100% suyo y lo consigue aportando un toque que será lo que marque la diferencia.

En el armario de la de Toledo puedes encontrar diseños 'low cost' de marcas a las que todas tenemos acceso como Zara, H&M o Mango. Otras como Sandro, Victoria, Zadig & Voltaire o Masscob tampoco faltan en su armario. Aunque, como es lógico, una de las marcas que más le gusta es Slow Love, creada por ella misma junto a su compañera de profesión y amiga Isabel Jiménez. Nacida en 2015, defiende la tranquilidad, el mimo, los detalles, la vuelta a los orígenes y la sostenibilidad como filosofía y estilo de vida.

Como te hemos dicho, todos los 'looks' de Sara Carbonero tienen su toque especial y en este cambio de temporada hacia la primavera la periodista ha encontrado en las prendas con flecos a sus mejores aliados.

La primera vez que la vimos luciendo este tipo de decoración fue allá por el mes de diciembre, que aunque nos suene que fue hace un siglo, lo cierto es que no ha pasado tanto tiempo. En aquel momento fue de forma discreta, en un abrigo de su marca Slow Love en tono camel que llevaba este añadido en su espalda y en las mangas.

Aunque tuvo mucho éxito, no llegó a agotarse, lo decimos por si te apetece, todavía queda invierno por delante y tiene un precio maravilloso.

Tras el abrigo llegó la chaqueta verde de Zara. Sara la lució hace unos días durante su programa 'Que siga el baile' en Radio Marca en el que entrevistó al cantante colombiano Sebastián Yatra.

Esta chaqueta sí que ha muerto por culpa del éxito porque tras llevarla Sara, se ha convertido en objeto de deseo. Tanto que en la página web de Zara está prácticamente agotada y solo quedan modelos en las dos tallas más grandes de la firma, L y XL. Su precio también ha ayudado a que sea un 'must' y es que solo cuesta 39,99 euros.

Si en los otros dos casos, los flecos no eran los protagonistas del 'outfit', el pasado sábado, en el 40 cumpleaños de su amiga, Isabel Jiménez, fueron los reyes absolutos del 'look' de Sara Carbonero. La ex mujer de Iker Casillas apareció en la celebración con un vestido firmado por la marca española Womance. La periodista acudió al evento con esta pieza maravillosa con hombro al aire, larga hasta casi los pies y algo asimétrica.

Durante la celebración pudimos ver a Sara e Isabel subirse en el escenario del sitio donde fue la fiesta, dándolo todo y emulando a Las Grecas.

El vestido que eligió la periodista ya está en nuestra lista de 'wish list' y seguro que muchas novias de las que se casan esta primavera están valorando usarlo como traje de novia.

¿Por qué Sara Carbonero parece obsesionada por los flecos para esta temporada?

Pues sencillamente porque esto demuestra que sabe manejar los efectos de la moda a su servicio. Si eres aficionada a las Semanas de la Moda ya te habrás dado cuenta de que las grandes marcas apuestan por este elemento decorativo que consigue dos efectos: el primero estilizar la figura, ya que parecen infinitos, y el segundo, darle movimiento a una prenda, cosa importante si la creación es de un color neutro, como puede ser el blanco o el marrón. Un buen ejemplo es este vestido para esta temporada de Dior.

O la falda del desfile para esta primavera verano de la firma francesa, Chanel.

Así que la razón de Sara Carbonero no es otra que ser una de las mujeres más 'cool' y 'trendie' de la moda española.