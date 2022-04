Sara Carbonero, vamos a copiarte esos pantalones hippies que son LO MÁS para el entretiempo

La nueva colección de Slowlove está llenita de prendas que querrás estrenar ahora y no quitarte hasta octubre.

SILVIA VÁZQUEZ

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo a punto de instalarse entre nosotras, es el momento de abrir nuestro armario a las tendencias y prendas del entretiempo. Y Sara Carbonero, como referente del buen vestir y, sobre todo, del estilo 'boho chic', ya nos ha adelantado en su Instagram una pieza que no podemos perder de vista en los próximos meses. Nos referimos a los pantalones setenteros; esos que cuentan con una silueta ancha, estampados llamativos y tejidos agradables, y que nos recuerdan inevitablemente a la estética hippie de los años 70.

La periodista ha posado en su perfil con uno de estos diseños que, como no podía ser de otra forma, pertenece a la nueva colección de Slowlove, la marca de moda que ella misma fundó hace más de seis años junto a su socia, compañera de profesión y amiga Isabel Jiménez.

En concreto, Sara ha escogido unos pantalones de punto en colores veraniegos y los ha combinado con una camiseta ligeramente 'oversize' para conseguir un look en el que prima la comodidad. De esta forma la presentadora no solo ha vuelto a demostrar que es la mejor embajadora de la enseña, sino que además nos ha hecho un pequeño 'spoiler' de las novedades que están por venir ya que el pantalón en cuestión todavía no ha salido a la venta.

¿La buena noticia? Que en la web de Slowlove tenemos ya disponibles varios modelos igual de apetecibles; todos ellos realizados con materiales sostenibles (una de las líneas maestras de esta firma) y perfectos para estrenarlos ya mismo con botines 'cowboy' y seguir llevándolos todo el verano con sandalias de esparto. Estos son nuestros tres favoritos:

Pantalón ancho con estampado floral, de Slowlove. Cuestan 59,99 euros y están realizados con fibras sostenibles.

Pantalón acampanado de punto, de Slowlove. Confeccionado en algodón orgánico con una estructura geométrica. ¿Su precio? 39,99 euros.

Pantalón ancho estampado en crepe, de Slowlove. En fibras sostenibles y por 59,99 euros.