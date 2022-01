La blusa de rebajas de Sara Carbonero que sabemos nunca va a cansarte

La clásica que prenda que llevarás una y otra vez con tus vaqueros porque no hay nada que logre superarla.

Julia García

No hay nada como una bonita blusa para elevar un look con vaqueros. Es un hecho que en cualquiera de sus versiones logra darle ese punto que nuestros jeans necesitan para no caer en lo de siempre y eso es algo que siempre se agradece. Lo único malo es que, precisamente muchos de los modelos que van surgiendo van acorde a las tendencias y terminamos por aborrecerlos con el fin de la temporada. Pero no todos, hay algunos que están llamados a ser fieles compañeras por el carácter atemporal del que presumen y un ejemplo muy claro es el que ha lucido Sara Carbonero en las últimas horas.

La periodista, que es toda una experta eligiendo piezas como estas, acaba de mostrarnos una camisa que por su diseño y su colorido es firme candidata a acompañarnos durante mucho, mucho tiempo. Una de esas blusas a las que sabes puedes acudir siempre sin ningún tipo de dudas no solo por ser cómoda y sentar bien, sino porque con ella sabes que en cualquier caso va a ser un acierto.

Ella la ha acompañado de unos pantalones tejanos con roto a la altura de la rodilla y estarás con nosotras en que el buen resultado confirma todo esto que te estamos contando.

Su escote redondo con una fina botonadura de madera en la parte central, su corte fluido y su sutil estampado floral sobre un fondo de color vainilla es de lo más dulce, tanto como el detalle del canesú con fruncidos.

Encaja genial con unos simples vaqueros como los ha lucido la presentadora de manera sencilla para una jornada de oficina o un plan de ocio con amigos, pero seguro que si probamos a combinarla con una minifalda, un pantalón de pana o incluso con un peto no nos equivocaremos.

Después de desgranarte todas las posibilidades seguro que te ha picado el gusanillo por saber dónde ha conseguido Sara Carbonero una blusa tan versátil, de modo que no vamos a hacerte esperar más para confirmarte que se trata de una de las prendas de la coleción otoño-invierno de la firma que dirige junto a su amiga, Isabel Jiménez. Una pieza de Slow Love que, para suerte nuestra, está actualmente a mitad de precio. De los 59,99 euros que costaba ha pasado a valer solo 29,99, está disponible en cuatro tallas y, la verdad, no se nos ocurre una inversión más segura de cara a la primavera.