La carta a los Reyes Magos estará resumida en estas botas 'made in Spain' que nos descubre la 'influencer' Sara Baceiredo.

Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos… Faltan muy poquitas horas para que los Reyes de Oriente repartan ilusión y magia a todos los hogares del mundo. Llevamos ya varios días ultimando nuestra lista de deseos pero, evidentemente, siempre encontramos ideas de última hora que nos hacen dudar, como nos ha sucedido con las botas cowboy que nos ha descubierto Sara Baceiredo.

Habíamos pensado incluir en nuestra lista de deseos unas botas. Queremos renovar las que ya tenemos y hacernos con algún que otro diseño en tendencia. Y pese a que teníamos en mente apostar por las botas de estilo militar altas que han conquistado a Instagram, ahora creemos que la mejor opción será optar por el estilo cowboy.

Las botas camperas han protagonizado ya varias temporadas y no tardaron en conquistar los armarios de las que más saben de moda. Pero no ha sido hasta ahora cuando Sara Baceiredo se ha propuesto descubrirnos el diseño de nuestros sueños que, además, cumple todos los requisitos para adaptarse a cualquier situación que se nos proponga.

La 'influencer' ha dado la bienvenida al 2022 desde la playa del Carmen, en Mexico, con un vestido cruzado de lentejuelas verdes de la firma Insomnia Studio y las botas que, definitivamente, pediremos en nuestra carta a los Reyes Magos.

Un diseño cowboy elaborado en piel negra con un precioso bordado de la firma Bryan Stepwise. Estas botas aportarán a cualquier look un aire 'retro' muy especial al más puro estilo 'western' y elevarán todo tipo de propuestas tanto diarias como sofisticadas.

Bryan Stepwise es una firma de calzado 'made in Spain' que produce cada uno de los diseños cuidando todo tipo de detalles, con especial atención a la materia prima y poniendo de manifiesto el valor artesanal. Estas botas no solo son tendencia, sino que ofrecen la calidad y la comodidad que nuestros días frenéticos necesitan. ¿Estás pensando en pedir a los Reyes Magos unas botas? Sara Baceiredo nos lo ha puesto muy fácil al descubrirnos las botas en tendencia más versátiles del momento. Descubre todo lo que estas botas pueden hacer por ti en invierno, primavera, verano u otoño, y eleva cualquiera de tus looks. ¡Las queremos!