Las sandalias de Massimo Dutti que llevarás sin parar a las bodas las ha encontrado María Fernández Rubíes

Cómodas, elegantes y fácilmente combinables, resultan ideales para lucir en cualquier fiesta.

Julia García

Venimos a hablarte de unas sandalias. En noviembre, sí, no estamos locas ni hemos perdido la cabeza. Simplemente, hemos fichado un modelo irresistible de Massimo Dutti en el último look de María Fernández Rubíes y, de igual modo que ella no ha podido resistirse a estrenarlas pese al fresquito que ya va haciendo, nosotras no hemos podido reprimir las ganas de recomendártelas. Nos lo vas a agradecer cuando veas cómo son, la versatilidad que ofrecen a cualquier armario femenino y su relación calidad precio.

Y es que, por mucho que el tiempo ideal de utilizar sandalias quede lejos todavía —desgraciadamente, ¿verdad?—, en estas fechas hay compromisos donde podemos quitarnos el mono de llevar este tipo de calzado. Hablamos de fiestas de empresa, bodas de invierno en espacios cerrados, cenas navideñas, entregas de premios y demás eventos de este tipo que se agolpan siempre a finales de año. Y si tienes la suerte de que sale un día de entretiempo y sin lluvia, y eres de las que no siente el frío colándose por los pies —qué suerte la tuya—, puedes hacer como María Fernández Rubíes y completar un lookazo otoñal con ellas.

Mira atentamente la foto que ha publicado en su Instagram y lo vas a entender todo sin necesidad de que te aportemos más argumentos a favor de que inviertas en estas sandalias de Massimo Dutti Studio.

Las sandalias en cuestión, como ves en el estilismo de la prescriptora de moda madrileña, son muy elegantes. En un tono azul metalizado, destacan por el detalle anudado con borla sobre los dedos de los pies, que genera un efecto elegante, tanto o más que el propio color del calzado. Además, al ser de tacón grueso y no altísimo, estilizan lo suficiente para dejar huella en cualquier look con el que te las pongas sin que resulten un zapato incómodo con el paso de las horas.

Por si fueran pocos aspectos a destacar de este diseño de la forma de Inditex, el talón cerrado hasta el cierre de pulsera aporta si cabe más sofisticación a las sandalias, que no pueden gustarnos más.

Funcionan de maravilla con unos pantalones, una camisa y un chaleco acolchado, como ves en el outfit escogido por María Fernández Rubíes, pero como decíamos antes, también son el zapato perfecto para combinar con un vestido de fiesta esta Navidad o para ir de invitada de boda. Incluso con un traje de chaqueta estamos seguras de que destacarán muchísimo.

Una genial recomendación como fondo de armario por 99,95 euros a por la que te va a tocar correr mucho si quieres hacerte con ella porque ya está agotada en muchas de las tallas.