Está disponible en Asos y es tan brillante como efectivo. Será difícil no querer seguir los pasos de la 'influencer' andaluza.

Sara Ullate

La búsqueda por encontrar el vestido perfecto para Nochevieja ha comenzado. Puede parecer precipitado teniendo en cuenta que el mes de octubre todavía no ha finalizado, pero si queremos evitar las prisas de última hora o lamentarnos por no haber conseguido el diseño que queríamos, no está de más echar un vistazo en nuestras firmas de cabecera o en Instagram, la mejor plataforma para detectar las tendencias que despuntaran en esta recta final de 2022.

Y es que desde hace varias semanas numerosas expertas en moda están proponiendo estilismos que bien podrían salvar la noche de Fin de Año y de los que parece imposible no tomar nota. Desde Isabel Jiménez, que sorprendía con un espectacular mono de lentejuelas y despertaba nuestro espíritu navideño, a Paula Echevarría, que lograba enamorarnos con un vestido a todo color, también con los 'paillettes' como protagonistas, Victoria Federica o, más recientemente Rocío Osorno, con un 'LBD' con perlas que es una verdadera fantasía.

La 'influencer' andaluza, una de las expertas en moda más aclamadas a nivel nacional, volvía a convertirse en protagonista absoluta del fin de semana gracias a un espectacular vestido negro de Asos. Un diseño mini sin mangas, cuello perkins y adornos de perlas por la zona del pecho que se adaptaba a la silueta y consigue un efecto visual realmente favorecedor.

El vestido mantiene un patrón clásico, pero incorpora estos apliques en la zona superior que logran marcar la diferencia y hacer de él una apuesta segura para todo tipo de eventos y fiestas. Incluido, por supuesto, la Navidad.

Rocío Osorno sumaba botas altas de piel con tacón cómodo -una de las tendencias más destacadas en materia de calzado- para un resultado perfecto donde el vestido era el único gran protagonista.

Seguir los pasos de Rocío Osorno y sumar este diseño al armario todavía es posible, aunque solo para aquellas que cuenten con la talla 32, 34 y 36, el resto, como era de esperar, están totalmente agotadas. Rara es la ocasión en la que las prendas que comparte la experta a través de su perfil en Instagram no cuelgan el cartel 'sold out' en cuestión de segundos y un vestido tan especial como este, en color negro y las perlas como protagonistas, no ha sido excepción.