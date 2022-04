El vestido de flores (y no estampadas) de Rocío Osorno

La 'influencer' ha lucido un fantástico vestido que puede salvarte si estás buscando 'look' para un evento.

Tamara Conde

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer, ha mostrado por Instagram otra joya que nos ha enamorado. Esta vez, hablamos de un vestido, y no es un vestido cualquiera, pues las flores que lo caracterizan no son a modo de estampado, sino un escote formado por enormes flores que hacen de un vestido básico negro, una increíble pieza con la que no destacar es misión imposible. El vestido es de la firma portuguesa 'Atelier Fusion' de la cual la 'influencer' sevillana ya ha lucido alguna que otra prenda, ¡y todas nos encantan! La última fue la blusa color verde lima que tanto triunfó entre sus seguidoras, y no es para menos, pues tanto el color como la forma es perfecta para esta primavera.

El vestido en cuestión es un 'little black dress' que deja de ser tan 'little' y tan 'black' con las flores blancas que rodean el vestido, tanto por delante como por la parte trasera. Rocío Osorno ha decidido combinarlo de manera sencilla, pues el vestido ya es un auténtico escándalo. Unas medias negras y unos tacones con tachuelas de Valentino ha sido la elección de la sevillana. Además un bolso negro acolchado y con cadena es la opción más favorecedora. La 'influencer' ha querido destacar también sus pendientes, unos aros maxi de brillantes que, gracias al semi recogido que lleva, se lucen a la perfección.

El vestido está disponible en todas las tallas en la web de la firma, y también de color blanco entero. Una opción estupenda para lucir en un evento primaveral o veraniego. Además, para aquellas que prefieren vestir con pantalón, o por si el tiempo no es el ideal para optar por un vestido, la firma tiene disponible un top con el mismo nombre del vestido, 'Camélia'. El top tiene las mismas flores blancas que el vestido, pero esta vez solo dos y por la parte delantera. Combinándolo con un pantalón blanco o incluso con una falda, el 'look' es también un acierto seguro.

La temporada de bodas, graduaciones y todo tipo de ceremonias ya ha empezado y gracias al Instagram de Rocío Osorno y al de otras muchas 'influencers', estamos continuamente informadas de cuáles son las tendencias para los eventos de este año. Los trajes de chaqueta, los vestidos mini y buscar opciones 'low cost' es lo que se lleva este año y nosotras, estamos encantadas de que así sea.