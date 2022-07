Rocío Osorno muestra como un simple pareo puede convertirse en tu falda favorita

El mismo que usas para la playa y la piscina puede tener una doble vida sobre el asfalto combinado hasta con botas como lo ha lucido la influencer.

Julia García

Tal y como te desvelamos recientemente, la falda definitiva del verano no es otra que la de corte pareo. Un diseño con personalidad propia que ha logrado convertirse en el gran favorito por lo diferente de su propuesta y por ese aire bohemio que siempre consigue encandilarnos. Por mucho que la microminifalda se propusiera al inicio de la temporada, se ha quedado algo atrasada en la carrera ya que no es nada fácil convencer de una pieza tan extrema y ha sido finalmente esta de estética 70's la que se ha alzado con el primer puesto.

En las tiendas la hemos visto de mil y una manera diferentes, con distintos largos, dibujos, colores y tejidos, todas ellas geniales para adaptarse a nuestros looks estivales. Una oferta amplísima que ha hecho que no nos percatemos de que hay una manera hipersencilla de sumarse a esta tendencia: con un simple pareo. No se nos había ocurrido hasta ahora sacar de su contexto natural esta prenda para adaptarla a estilismos menos playeros pero resulta todo un acierto como bien ha demostrado Rocío Osorno.

Siempre capaz de mostrarnos nuevas formas de dar una vida diferente a las prendas –recientemente pudimos ver cómo le daba una vuelta de tuerca inesperada a un vestido de flores–, la influencer ha sorprendido esta vez con un look en el que el protagonista es un pareo. No una falda pareo, sino el accesorio habitual de playas y piscinas porque es el mejor acompañante de los bikinis y los bañadores.

¿Y cómo lo ha llevado la andaluza para que no parezca que estamos ante este pañuelo que se ata a la cintura? Pues de una manera muy efectiva, con una parte superior de escote palabra de honor en color negro y recurriendo a complementos que lo alejan de su hábitat como son un bolso acolchado y unas botas cowboy.

El modelo elegido por Rocío Osorno también ayuda a conseguir el efecto deseado, ya que en lugar de ser con estampado en tonos propios del entorno marino es un animal print el que recorre el pareo que lleva el sello de Calzedonia.

15,90 euros es el precio de este diseño de algodón con cierre en la cintura con cordón fino, bajos redondeados de la parte delantera formando una abertura que nada tiene que envidiar a las faldas que hemos encontrado con las que probar suerte con esta moda.