Rocío Osorno lleva los lunares a otro nivel gracias a este dos piezas de Zara

La influencer ha encontrado un conjunto de blusa y pantalón con el que darle un aire muy diferente a este estampado tan folclórico.

Julia García

Tenemos una muy buena noticia que darte si tienes un compromiso de invitada: Rocío Osorno ha encontrado el dos piezas más original de la temporada. Y está en Zara, así que este tema te interesa. La influencer andaluza nos tiene enganchados a su perfil de Instagram. Está, como dirían los periodistas deportivos especializados en baloncesto, ‘on fire’. No hay look que proponga que no nos vuelva locos.

Pensamos que no puede ir a más y con el siguiente que enseña vuelve a superarse. Así ha ocurrido esta vez con el espectacular conjunto de blusa y pantalón de topos firmado por la joya de la corona de Internet, que es digno un homenaje al estampado por antonomasia de la Feria de Abril sevillana.

La prenda es elegante es de manga larga y pantalón largo, perfecto para esta época del año. En un color azul intenso con lunares que contrastan gracias a su color beis. La combinación de tonalidades no puede ser más original, lo cual eleva este print a la elegancia máxima de una manera diferente.

El pantalón es tobillero y de talle alto por lo que estiliza muchísimo la figura, y más si lo llevas como Rocío Osorno, con unos zapatos de tacón alto. En el caso de la influencer, de color rojo.

La blusa, por su parte, destaca por varios aspectos: las mangas holgadas toman protagonismo con el movimiento; el escote en uve, pronunciado y sensual pero al mismo tiempo capaz de aportar un aire de sofisticación a la prenda; y el lazo de la cintura, que pone la guinda a una pieza que puedes llevar también con pantalones lisos, por ejemplo. Pero, aunque ambas prendas son versátiles y tienen recorrido por separado, nos gustan especialmente juntas en el mismo look, especialmente en clave formal.

Exactamente como las ha llevado Rocío Osorno: ¿no te parece que el outfit ideal para ser invitada de un bautizo o comunión? Incluso, dependiendo del contexto, puede ser una alternativa al vestido y el mono en una boda.

Lo mejor de todo es que, al ser de Zara, es una pista de estilo asequible en lo económico. Las dos prendas se venden por separado en la tienda online de la marca gallega: el pantalón, por 29,95 euros, y la blusa, por 25,95 euros. Esto es, por menos de 60 euros tienes en tu mano ser la mejor vestida de los eventos que tengas en la agenda esta primavera.