Imposible no enamorarse de este conjunto de Zara plagado de flores de Rocío Osorno

Una minifalda y una blusa que juntas son imbatibles como look de primavera.

Julia García

La minifalda no ha esperado ni siquiera a que la primavera estalle para tomar posiciones de cara a la temporada cálida que acaba de arrancar entre las prendas imprescindibles del armario. Y si a esto le añadimos otra tendencia, los conjuntos a juego, el resultado final te lo puedes imaginar: irresistible. Rocío Osorno te lo demuestra.

La influencer mantiene un idilio con Zara solo comparable con el de Amelia Bono. Ambas saben sacar el petróleo de más calidad del catálogo de la firma gallega, que, la verdad, lo pone fácil en este sentido. A veces, por la enorme cantidad de opciones y novedades que tiene, resulta inabarcable. Y es ahí donde influencers de estilo como Osorno son una fuente de inspiración imprescindible.

Ya nos faltan dedos de la mano para contar los ejemplos de descubrimientos ‘made in Zara’ que nos ha hecho, y ahora hay que sumarle uno más: el dos piezas de minilfada y crop top con estampado floral por el que no vas a poder esperar ni un día más a ponerte en modo verano.

De aire retro por detalles estéticos como las mangas (cortas) abullonadas, y campestre por el verde de base más el alegre print floral rosa, el conjunto se adapta a las mil maravillas al entorno urbano gracias al carácter que le imprime la minifalda, prenda urbanita por los cuatro costados.

Puedes hacerte ya con las dos prendas en la tienda online de Zara por menos de 45 euros ya que ambas cuestan lo mismo, 22,95 euros. También se venden por separado, como es costumbre en Zara con este tipo de look conjuntados.

Una vez te hagas con el tuyo (no creemos que dure mucho disponible), dependerá de dónde vivas y las ganas que tengas de sentir la primavera para ponértelo o esperar unas semanas más a que suban las temperaturas. Si eres de las que no puede esperar para estrenar, piensa en unas deportivas o botas cowboy como compañeras de viaje del día piezas, y en cuanto el clima lo permita, las cuñas y las sandalias tomarán el relevo para completar un look veraniego ideal.

Y no te olvides de pensar a lo grande cuando se trate de dos piezas a juego como este de Zara que ya tiene en su armario Rocío Osorno: no son prendas inseparables. El top, por ejemplo, funcionara de maravilla con cualquier parte baja en tejido denim o con un pantalón blanco, y la minifalda tiene atractivo de sobra por sí sola para brillar con un top liso, sin ir más lejos.