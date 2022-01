El abrigo de ASOS de Rocío Osorno va a ser tu mejor compra de este enero 2022

Calentito, elegante e ideal. Es todo lo que necesitas saber sobre tu nueva obsesión.

UXÍA B. URGOITI

¿Te has ido ya de rebajas? Lo cierto es que con todo esto de la nueva ola nosotras todavía no hemos comenzado nuestra ruta por los descuentos, aunque no vamos a tardar mucho. Tenemos varias ideas en nuestra lista de la compra para llenar nuestro armario con todas las tendencias de esta temporada. Aunque nosotras, que en el número uno de esa lista teníamos colocado un buen vestido de punto, ahora resulta que por culpa de Rocío Osorno hemos cambiado y hemos puesto en ese lugar su nuevo abrigo.

Es que los abrigos es para nosotras, lo mejor del invierno. No hay nada como encontrar un diseño perfecto para ti, cómodo y calentito que te de el punto 'cool' a todos tus 'looks' cuando sales a la calle. Ahora es el momento de hacerte con el tuyo y la 'influencer' nos ha mostrado el modelo perfecto. Se trata de un abrigo super original, de la firma británica ASOS, que ha pasado a ser nuestra nueva obsesión y que estamos seguras de que se va a convertir en nuestra mejor compra de este enero 2022.

Rocío es una de nuestras mejores fuentes de inspiración a la hora de colocarnos delante del espejo cada mañana. La 'influencers' siempre muestra en sus redes sociales 'looks' originales, super 'trendy' pero que son fáciles y económicos para que nosotras los podamos copiar. Hoy nos hemos enamorado de esta abrigo de ASOS (marca que le gusta mucho y que usa con cierta frecuencia) y de cómo lo ha combinado, con una camisa 'overside' tan larga que parecía un vestido, medias negras tupidas y unos mocasines, un 'outfit' ideal para nuestro día a día.

Pero sin duda, el abrigo es el absoluto protagonista y por el que le han preguntado todos sus seguidores. Se trata de un modelo de la firma ASOS en color salvia, es decir, de un verde vegetal apagado, tiene formato de chaquetón y mezcla el tejido de paño (el tradicional de estas prendas) con material acolchado, (el más 'trendy' del invierno) que está por la parte de la espalda. Como remate lleva una capucha que lo hace irresistible.

Además, aunque no está de rebajas, el abrigo de ASOS tiene un precio bastante asequible para tratarse de una prenda de este tipo, ya que cuesta 99 euros. Lo dicho, vas a borrar todas tus compras de tu lista de deseos y vas a necesitar este modelo en tu perchero ya.