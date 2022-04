¿Has dejado el regalo para el último momento? Por ahora hay solución, pero no puedes dejarlo ni un segundo más. Toma nota de nuestras 25 ideas.

UXÍA B. URGOITI

¡Ya está aquí! El domingo uno de mayo es el Día de la Madre y te acabas de dar cuenta de que no le has comprado nada a la tuya. ¡Desastre! Así que has comenzado a buscar entre tus opciones más comunes: un buen libro, un bolso, un perfume nuevo... pero claro, a estas alturas casi todo lo que te gusta está agotado o es demasiado para tu presupuesto.

No entremos en pánico, todo tiene solución y todavía nos quedan algunas ideas buenas, o buenísimas para que quedes como la mejor hija del planeta. Queremos darte 25 opciones buenas y sencillas, para todo tipo de madre y para que sean accesibles a todos los presupuestos. En esta selección vas a encontrar desde regalos culturales, como un buen libro hasta pequeños detalles de moda que cada vez que se los ponga se va a acordar de ti. Toma nota de nuestras propuestas y vete corriendo o pide a toda prisa 'online' ese obsequio para la persona que siempre te tiene en su pensamiento y, como no, en su corazón.

25 regalos de último minuto para el Día de la Madre Ver 25 fotos

En nuestra selección vas a encontrar de todo para todo tipo de madres. Si la tuya es coqueta, de las que no sale a la calle sin ir perfecta, te proponemos las mejores novedades en cosméticos y la nueva plancha de pelo ultra maravillosa que le va a dejar una melena imponente. Si quieres que sea un detalle más hacia tu estilo, que cuando lo vea se acuerde de ti y tus cosas frikis, te proponemos el libro en el que va a encontrar a las mujeres más empoderadas del universo Marvel. Puede que en tu caso tu madre sea más deportista que tú, entonces lo mejor es hacerle sudar gracias a un paraguas de resistencia o que vuele con las zapatillas de 'running' más increíbles del mercado. Llenar su joyero de piezas únicas y alegres siempre es una buena opción y nosotras nos hemos enamorado de esos pendientes con forma de camaleón o la pulsera de Thomas Sabo que mezcla los estilos clásicos con el aire modernos de las cadenas. Y por supuesto, con la llegada del verano a la vuelta de la esquina no podían faltarnos las opciones 'fashion' como el bolso de red que todo el mundo busca o las sandalias perfectas para los ´looks' de día o de noche.

El caso es que todavía estás a tiempo para arrasar con cualquiera de estas 25 ideas que te proponemos. Porque ya sabes que tu madre se lo merece todo y más.