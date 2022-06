10 regalos perfectos para hacerle a los profesores de tus hijos

Porque llega el final de curso y todas nos volvemos locas buscando ese detallito que hay que tener con los tutores. Nosotras tenemos algunas ideas originales que ofrecerte. Toma nota.

Uxía B. Urgoiti.

Se acerca el final de curso en todos los colegios, y con él, el término de las clases para los profesores y los alumnos. Atrás quedan jornadas en las que han compartido materia pero también momentos únicos para todos. Por eso, durante estos días los grupos de Whatsapp de padres y madres están que no paran intentando ponerse de acuerdo en qué regalarle al docente de sus hijos para agradecerle su trabajo de tantos meses.

La idea es que sea un detalle, que le puedan entregar los niños, y que así recuerde a esa clase tan especial y a los momentos que han vivido con ellos. Es curioso porque esta costumbre, tan bonita y sana, se va perdiendo con los años, y los profesores de secundaria no suelen recibir su tradicional regalo de fin de curso.

Una vez que se ha decidido que se va a comprar el regalo, siempre hay una madre o padre que toma la iniciativa. Todo el mundo dice sí al objetivo pero pocos se lanzan a ser el responsable de coordinar, elegir, comprar y hacer entrega del presente. La verdad es que es un marrón en la que no siempre todo el mundo acierta y que puede crear ciertos rencores para el curso siguiente. Además, si te encargas, tienes que ser consciente de la posibilidad de que no todo el mundo te pague, es decir, que al final aportes más que los demás porque no es nada raro que a alguno se le pase, por descuido o sin él.

Si eres el afortunado o afortunada a la que le ha caído el encargo de comprar el regalo para el profesor de tu hijo, tranquilo, nosotras queremos ayudarte. El mundo de la venta online ha facilitado mucho el camino y podemos guiarte hacia presentes originales, bonitos y cuyo precio es más que asequible para un grupo de alumnos. Puedes encontrar desde marcos de fotos, hasta llaveros con grabados personalizables, tazas con mensajes, organizadores semanales, joyas y por supuesto flores. Todas las opciones están disponibles en Internet, lo que te supone el ahorro de tener que desplazarte para comprarlo.

Y por último te damos un sabio consejo: pregunta poco, decide mucho y al que no le haya gustado tu elección que se encargue el año que viene, ya verás como todos están encantados con tus ideas.