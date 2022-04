Vale, es un regalo para mamá, pero seguro que desearás compartirlo con ella porque cada uno de estos bolsos (con poder de transformar cualquier look) es ideal, tengas la edad o el estilo que tengas.

SILVIA VÁZQUEZ

El próximo domingo 1 de mayo se celebra el Día de la Madre y, si todavía estás buscando el regalo perfecto para la tuya, enhorabuena, has llegado al lugar indicado. En Woman.es hemos pensado en todo tipo de madres para ayudarte a acertar en su día especial. Si la tuya es una auténtica 'foodie' o una golosa, le encantarán estos desayunos y 'brunch' a domicilio; si es una experta en maquillaje y cuestiones 'beauty', lo mejor será que le hagas un regalo de belleza a su medida. Y, si es una apasionada de la moda, no dudes: con estos bolsos acertarás seguro.

Atendiendo a las últimas tendencias y propuestas de nuestras marcas de referencia, hemos seleccionado 10 diseños a los que tu madre no podrá resistirse. Pero ojo, que son tan bonitos que corres el riesgo de enamorarte de ellos y querer quedártelos para ti o, al menos, compartirlos con ella. ¡Estás avisada!

En este 'shopping' encontrarás algunos bolsos atemporales que se convertirán en su 'salvalooks' de cabecera en el día a día, pero sobre todo modelos especiales pensados para ocasiones señaladas y diseños que son pura tendencia. Y es que, ahora que llega el buen tiempo, a cualquier mamá le encantará añadir a su colección un capazo, un 'shopper' o una cestita, por mencionar solo unos cuantos. Mención aparte merece el bolso 'pouch' (superviral) que tienen todas las 'insiders' o los modelos transformables o reversibles que hemos incluido.

Además, un buen bolso siempre es una buena inversión, ya que tienen el poder de transformar cualquier estilismo sencillo; por este motivo, no debes perder de tu radar las marcas que hemos recopilado en este artículo: algunas son firmas pequeñas y 'made in Spain' (Solet, Hereu, Zubi, No digas que no...), otras grandes nombres de relevancia internacional (Loewe, Maje...); pero todas ellas tienen algo en común: sus bolsos son amor a primera vista. ¡Compruébalo tú misma!