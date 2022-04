¿Buscando un regalo de moda para el Día de la Madre? Estos 15 accesorios 'made in Spain' son un acierto seguro

Un bolso, un cinturón, unas gafas de sol... Nos adelantamos al próximo 1 de mayo con estos complementos que no pueden faltar en el armario de mamá.

SILVIA VÁZQUEZ

Puede que no haga falta marcar un día en el calendario para recordarle cuánto la quieres (porque eso ya se lo demuestras a diario), pero si quieres tener un detalle especial en el Día de la Madre, es el momento de empezar a buscarlo; y si la tuya es una apasionada de la moda, estás en el lugar adecuado.

Con el primer domingo de mayo a la vuelta de la esquina muchas de nuestras firmas de moda españolas preferidas han comenzado a trabajar para ofrecernos una selección de regalos que cualquier mamá 'trendy' desearía. Y, en este sentido, las joyas, los bolsos, los zapatos y el resto de accesorios se postulan como las opciones más buscadas para esta fecha señalada.

El gancho de este día es tal que algunas marcas han creado incluso colecciones cápsula especiales. Es el caso de Tous, de Zubi o de Dime que me quieres, donde encontrarás joyitas personalizables para la ocasión. Y es que precisamente la personalización es una de las grandes tendencias del 2022, por eso otras enseñas como Unisa nos permiten escoger cada detalle del producto a través de su web, creando piezas únicas bajo demanda.

Por otra parte, algunas firmas han apostado por crear packs que nos solucionen el quebradero de cabeza que es en muchas ocasiones dar con el regalo perfecto. Lo vemos en Adolfo Domínguez o en Leandro Cano, que ha unido fuerzas con Cinco Jotas en un set de pañuelo + ibéricos que suma moda de autor y gastronomía.

Y todavía hay más: sombreros, gafas de sol, monederos, gorras, cinturones, gorras, portamóviles... Ya sabes que todos ellos son capaces de transformar y elevar un look, por eso hemos recopilado algunos de los más irresistibles para esta temporada.

- Estas son las joyas de Pandora para el Día de la Madre. ¡Un regalo que expresa todo lo que sientes!

- Los mejores desayunos a domicilio para regalar el Día de la Madre en Madrid, Barcelona...

Puedes ver todas nuestras propuestas de 15 accesorios muy top para el Día de la Madre en el siguiente 'shopping' que es, además, una oportunidad para fichar marcas 'made in Spain' como Vidorreta, The IQ Collection, Multiópticas, Leandra o Is Coming y bucear en sus webs en busca de las piezas que mejor se adapten al estilo de tu madre.