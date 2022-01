Nuestro armario pide un cambio y, aunque te sorprenda, en Zara Kids puedes encontrar verdaderos tesoros que, si te sirven por talla, alucinarás con sus rebajas.

Cecilia Franco

Desde el momento que anunciamos el arranque de las rebajas, hemos de reconocer que las sorpresas han ido aumentando. Ya no solo por encontrar ese cárdigan de Zara que tanto tiempo llevamos amando, sino porque además, gracias a nuestras 'influencers', hemos dado una oportunidad a las rebajas de la sección niños. Y, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que muchas cosas nos gustan incluso más que la sección mujer. Nuestras 'influencers' nos han sorprendido con algunos descubrimientos, pero nosotras nos hemos sorprendido aún más con todo lo que esconde Zara Kids.

Nunca nos lo habíamos planteado seriamente, pero gracias a Instagram estamos hallando un nuevo mundo. Es cierto que Zara Kids siempre ha ofrecido cosas monísimas, pero nunca nos habíamos planteado probar con sus tallas o dar una oportunidad a sus complementos. Ahora con las rebajas, nos ha asombrado la cantidad de 'influencers' que se han lanzado a mostrar algunas de sus adquisiciones, que por casualidad y tras investigar, hemos caído en que se trata de una propuesta de la sección niños, coincidencia que no ha tardado en ponernos en alerta.

Lucía Bárcena nos dejó impactadas con el pantalón de punto más tierno que hayamos visto jamás y, sin embargo, nos hemos percatado que no es el único diseño que podemos encontrar en kids y hasta diseños de punto 'jacquard', allí se esconden.

Pues bien, no pasaron muchos días cuando JustCoco se unió a la sensación por la sección niños y nos provocó una verdadera necesidad con las zapatillas 'tochas' que parecen de lujo. De hecho, es que se han coronado en el 'street style' y esta versión kids más barata que la sección mujer y, además, en rebajas, nos tiene encantadas de la vida.

Así que, además de tener controlados los imprescindibles de Zara, si tienes la gran oportunidad de encontrar en la sección niños una prenda que pueda servirte y que te venga perfecta por talla, no la desaproveches. Y, ya que estás, si tienes niños en casa, busca tallas más pequeñas y lucid el mismo outfit. Vestidos, jerséis, pantalones de punto, monos, sobrecamisas e, incluso, complementos. En las rebajas de Zara Kids encuentra todo lo que en la sección mujer no has localizado, a un precio mucho más reducido.