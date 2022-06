La cuenta atrás para las rebajas de verano 2022 ya ha comenzado. ¡Es el momento de preparar tu cesta con estos vestidos y prendas imprescindibles de Zara!

Cuando todavía no nos hemos recuperado del Black Friday veraniego, toca empezar a pensar en las rebajas de verano 2022. Y muy especialmente en las de Zara, probablemente las más deseadas de cada edición.

Cuándo empiezan las rebajas de verano de Zara este 2022

Tradicionalmente teníamos que esperar hasta el 1 de julio para que Zara y el resto de marcas de Inditex inauguraran sus rebajas de verano. Sin embargo, desde 2019 el grupo gallego ha ido adelantando la fecha poco a poco, de manera que actualmente podemos empezar a aprovechar sus descuentos ya en la última quincena de junio, justo a tiempo para preparar tu maleta de vacaciones. Por ahora, Zara no ha comunicado cuándo arrancarán de manera oficial sus rebajas de verano 2022, pero, siguiendo el calendario de los años anteriores, todo apunta a que será el jueves 23 de junio de 2022. ¡Anótalo en tu agenda!

Eso sí, lo que es prácticamente seguro es que las rebajas comenzarán un día antes 'online', a las 18.00h en la 'app' y a las 19.00h en la web, que en las tiendas físicas. ¿Y eso qué significa? Pues que si quieres ser de las primeras en darte un caprichito y, sobre todo, no quedarte sin esas prendas que ya tienes fichadas, deberás tener tu cesta preparada antes de las 17.00h del 22 de junio, momento en el que las plataformas de Zara colgarán el cartel de "en mantenimiento" antes de que empiecen sus rebajas. ¡'Trucazo' de compradora experta!

Así que, si todavía no la tienes, este es el momento de instalarte su 'app' en el móvil o, si prefieres hacer tu pedido en la web, de iniciar sesión para que tu 'wishlist' no desaparezca. Además, unos días antes de las rebajas, Zara te indica qué descuento se aplicará a cada prenda y, por tanto, cuál será su precio final rebajado, lo que resulta muy útil para ajustarte a un presupuesto y no llevarte sorpresas a última hora.

Qué meter en la cesta para prepararte para las rebajas de Zara

Ahora que ya conoces todos los secretos para triunfar en las rebajas de Zara, hay que pasar a la acción y revisar con esmero las últimas colecciones de Zara para seleccionar las piezas que quieres conseguir antes de que se agoten. La oferta es amplísima, por eso vamos a echarte una mano.

Nuestra propuesta para esta época del año es escoger vestidos (los hay cortos, largos, con bordados, detalles 'cut out'..., es decir, ¡para todos los estilos!) y otras prendas que te solucionen tus looks de verano. Mira nuestra selección.