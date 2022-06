Rebajas Oysho: los bikinis, vestidos y bañadores que ya deberían estar en tu cesta

Nos adelantamos a los descuentos para ponerte fácil la selección de lo que hay que tener fichado para renovar el armario de cara al verano.

María Aguirre

Por fin se acerca uno de los momentos fashion que esperamos con más ganas durante todo el año: las rebajas de verano. Será por las ganas de vacaciones que tenemos, porque no hay cuesta de enero de por medio que nos impida gastar un poco más de la cuenta o porque las colecciones de esta época siempre son más apetecibles porque desprenden alegría y buen rollo, pero el caso es que siempre nos pillan a tope de energía para fichar novedades que llevarnos a casa.

Es más, nuestro ansia por arrasar es tal que no somos capaces de aguantar a que las firmas den el pistoletazo de salida a sus descuentos, necesitamos hacer antes una selección previa aunque no sepamos con seguridad cuáles son los precios que van a quedar fijados cuando los porcentajes empiecen a hacer de las suyas ni qué es exactamente lo que podrá comprarse más barato.

Esta temporada venimos de nuevo con los deberes hechos en algunas de nuestras tiendas favoritas como Oysho. Aún no tenemos claro qué estará rebajado y qué no o por cuánto, pero de lo que no hay duda es de qué es lo que merece la pena incluir en nuestra cesta virtual desde ya a la espera de clicar en el botón "finalizar compra" cuando llegue el momento.

Por ahora nos hemos empapado muy bien de lo que la marca del grupo Inditex tiene a la venta esta primavera-verano y, aunque ha costado quedarnos con una pequeña muestra, hemos logrado dar con algunas de las prendas y complementos en las que merece la pena invertir. Bañadores y bikinis con los que poder darte un chapuzón, vestidos todoterreno que querrás lucir 24/7, sandalias que son toda comodidad, conjuntos de lino de lo más gustosos de llevar, bolsos versátiles que van con todo... ¡hay de todo!

Estos son nuestros primeros candidatos en la lista de imprescindibles, pero seguro que alguno más termina colándose en nuestro armario...