La marca deportiva de Inditex está en temporada de descuentos y es el mejor momento para que renueves tus tops para ir al gym.

UXÍA B. URGOITI

Si la primera semana de rebajas la hemos disfrutado mucho, la segunda está siendo una maravilla. Cumplidas ya las compras obligatorias para ir acorde a las tendencias de moda, ahora nos ponemos técnicos y empezamos a buscar las prendas prácticas que necesitamos. Un buen ejemplo de esto es la ropa que usamos para ir al gimnasio, queremos renovarla y no hay mejor momento en todo el año que este. Si eres de las que hace deporte cada día y que se lo toma más que en serio, ya sabrás que una pieza fundamental que no puede faltar en tu bolsa del gym es un buen sujetador deportivo. Pero no se trata de una prenda que se debe elegir a la ligera, es importante que cumpla una serie de requisitos técnicos para que tu pecho este sujeto y seguro mientras haces tus ejercicios favoritos. Así que si buscas renovar tu top, que cumpla con todas las exigencias y que además, esté de rebajas, vas a tener que darte una vuelta sí o sí por Oysho.

Antes de nada, tienes que tener claro qué tiene que tener esta prenda para ser efectivo. Un buen sujetador deportivo debe de ser capaz de reducir gran parte del movimiento que genera el pecho a la hora de hacer deporte, proporcionar comodidad, no hacer rozaduras y tener la capacidad de transpirar. Y estos de la firma de Inditex cumple con todo.

Rebajas Oysho 2022: los mejores sujetadores deportivos Ver 10 fotos

Las rebajas de Oysho en esta prenda merecen la pena y mucho, ya que vas a encontrar diseños por menos de 10 euros, sí, has leído bien. Todos los sujetadores deportivos de la firma deportiva de Inditex cumplen con todos los requisitos técnicos que le pides a una prenda de este tipo. Pero lo primero que tienes que decidir es si tu deporte es de medio o alto impacto para tu pecho. Es decir, no es lo mismo hacer aerobic que te pasas toda la clase dando saltos y la zona del pecho no para quieta ni un minuto que si hacer máquinas o pesas, en las que prácticamente no se va a mover.

Después tienes que pensar que tipo de diseño te va mejor con toda tu ropa para el gimnasio, porque seamos sinceras, se puede ir técnicamente perfecta a hacer deporte pero para nosotras ir ideal es casi igual o más importante. Todos los sujetadores deportivos de Oysho son ideales, tanto si quieres llevarlos por debajo de una camiseta o para lucirlos como un top.