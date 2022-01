Tus vaqueros de siempre necesitan sustitutos para sobrevivir al recién estrenado 2022 y hemos encontrado alternativas realmente apetecibles.

Julia García

Uno de los objetivos que nos hemos puesto para este 2022 es no dejar que los vaqueros lo eclipsen todo en nuestro armario. Está claro que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando nos ponemos a pensar en qué ponernos, pero no debemos olvidar la cantidad de alternativas que hay en forma de pantalones. Las hay más o menos formales, también más o menos sosas o atrevidas, pero también las hay mucho más cómodas, mucho más estilosas e igual de versátiles. Vamos, que no hay excusa para no probar suerte con ellas.

Este año tenemos suerte porque de momento no hay una silueta muy clara definida sino que son varias las que conviven por lo que el abanico de opciones es lo suficientemente amplio como para encontrar un pantalón que encaje con la forma de nuestro cuerpo y nuestra personalidad a la hora de vestir.

No importa si gustan los modelos anchos, si prefieres los ajustados, si tus gustos son clásicos, si eres de las que adoran los de talle alto o quiere animarse con los de talle bajo ahora que la estética dosmilera dicta la pauta. Todos ellos tienen espacio entre las propuestas de firmas como Massimo Dutti. Por eso hemos acudido a su colección en busca de opciones con las que construir nuevos looks. ¿Y sabes lo mejor? Que, al estar en plena época de rebajas, hemos encontrado todas estas propuestas de las que te hablamos con descuentos que las hacen aún más irresistibles. ¡Menuda suerte!

Ve preparando la tarjeta de crédito porque en la selección que hemos elaborado después de analizar cada uno de los pantalones a los que la firma ha bajado sus precios seguro que vas a dar con los que pasarán a formar parte de tu uniforme diario para ir a la oficina o los que entrarán a formar parte de tu categoría de favoritos para esos días en los que necesitas una dosis extra de motivación.

Diseños atemporales que podrás conservar durante años porque nunca pasan de modo y otros que exprimirás al máximo en los próximos meses dado su carácter de pura tendencia, y todo sin que por ello tu bolsillo se resienta demasiado. ¿Estás lista? Echa un vistazo a la siguiente galería porque si algo tenemos claro es que no va a defraudarte.