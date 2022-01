En las rebajas de Bimba y Lola ficha estos básicos imprescindibles que ayudarán a elevar cada uno de tus looks durante varias temporadas.

Cecilia Franco

Las rebajas nos están brindando la oportunidad de oro para hacernos con todos esos imprescindibles que hemos ido posponiendo a lo largo del año. Ahora más que nunca, ha llegado el momento de colarnos sin remordimientos en nuestras tiendas favoritas y rastrear todas y cada una de las prendas fichadas que ahora se encuentran con precios mucho más bajos. Y es que amantes de la firma Bimba y Lola, al fin podemos encontrar imprescindibles que, por sus precios, no podemos pasar desapercibidos.

Es cierto que las rebajas de nuestras tiendas 'low cost' nos traen de cabeza. Queremos absolutamente toda la colección de abrigos de Massimo Dutti y en Zara es imposible no caer entre los básicos imprescindibles que toda amante de la moda necesita. Sin embargo, ya hemos aprendido, gracias a la experiencia anterior, que las rebajas además de servir para renovar nuestro armario con éxito, también para sumergirnos en las firmas de calidad que se colarán, por muchas temporadas, en diversas propuestas y estilos.

Con un bolso de las rebajas de Bimba y Lola lograremos la excelencia y, por si fuera poco, alcanzaremos el look ganador sin necesidad de complicarnos la vida. Pero también, podemos encontrar abrigos que además de alcanzar el mismo nivel, nos ayudarán a lucir calentitas por muchas temporadas.

Porque no hay rebajas sin la firma Bimba y Lola. Y nosotras como amantes de la moda, no podemos dejar pasar la oportunidad de invertir en básicos imprescindibles de firmas 'top' o, lo que es lo mismo, prendas y complementos que se van a convertir en todo un fondo de armario al que ninguno de nuestros looks se podrán resistir. Con unos jeans, un cárdigan en tonos pastel y botines, ¡look solucionado!

¿Aún no tienes claro por dónde empezar? Para alcanzar el nivel 'pro' en las rebajas, tan solo necesitas detectar las prendas que te van a aportar máxima rentabilidad siguiendo tu estilo. A partir de ese momento, todo será mucho más fácil. Por eso, te proponemos 15 imprescindibles de la firma Bimba y Lola que no puedes dejar pasar por alto y que te van a ayudar a ordenar tus ideas 'fashion'. Jeans, chaquetas, cazadoras, camisas, sudaderas, joyitas, bufandas, bolsos, complementos para el móvil, botines… Descubre la maxi selección que amarás tanto como nosotras.