Primark y su conjunto inspirado en Ibiza que no paras de ver en Instagram

La marca irlandesa viaja hasta la isla balear para crear el diseño que no te vas a quitar en todo el verano.

UXÍA B. URGOITI

Nosotras ya no podemos pensar en otra cosa. Nos quedan pocas semanas para irnos de vacaciones y aunque intentamos estar concentradas en nuestro trabajo, lo cierto es que nuestra mente ya está en otro sitio. Es lo que tiene el verano y el buen tiempo, que el rendimiento y las ganas de trabajar caen en picado. Pero no todo es culpa nuestra. Es cierto que nosotras ya nos visualizamos en nuestro destino, disfrutando del descanso, pero es que nuestras marcas de moda 'low cost' favoritas tampoco nos dejan concentrarnos con sus increíbles diseños que solo llaman a una cosa: vacaciones. Un clarísimo ejemplo de esto que te estamos contando es el último conjunto que ha lanzado Primark, que es 100 % Ibiza, y no vemos el momento de lucirlos por sus calas, paseando por su blanca arena o tomando algo en los maravillosos chiringuitos de la isla Pitiusa.

Así es que ahora mismo estamos obsesionadas con hacernos con la falda y el top de Primark que no paramos de ver entre nuestras 'insiders' de moda favoritas y que va a protagonizar nuestros mejores 'looks' de las próximas vacaciones. Es justo lo que nos falta en el armario y en la maleta para dar rienda suelta a nuestra imaginación.

Para Primark se trata de su primera aventura en la moda Ad lib, pero nadie diría que son novatos en el estilo. Se trata de un tres piezas en blanco y bordado que se va a convertir en la mejor compra de la temporada, ya que puedes lucirlas todas juntas o por separado.

El 'look' está compuesto por tres piezas en blanco formado por una falda midi, un top corto y una camisa o sobrecamisa (es la pieza más versátil del 'outfit') que consigue un estilo 'made in Ibiza' perfecto para cualquier destino de playa o para cualquier jornada en la gran ciudad.

Las tres prendas están realizadas con el llamado bordado suizo o inglés (poco importa su nacionalidad ya que es ideal) y son la vida imagen del verano, las vacaciones y el sol. Puedes combinarlas con cualquier sandalia, aunque a nosotras nos chifla la idea de lucirlo con alpargatas.

El top, que es ideal, puedes lucirlo con todo el conjunto o convertirse en el mejor aliado de tus 'shorts' vaqueros para triunfar en todos los festivales de música de la temporada. Tiene un precio de 13 euros.

A la falda le ocurre lo mismo, puede ir con todo el conjunto o combinarla como a ti te apetezca. Tiene un precio de 25 euros, así que no tenemos miedo a equivocarnos si te decimos que es la mejor compra de todo el verano.

Nosotras estamos enamoradas con la idea de lucirla con nuestras alpargatas nuevas.