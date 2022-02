Vete haciendo sitio en tu joyero porque esta primavera los pendientes vienen XXL

Esta nueva temporada los pendientes llegan en su versión más maxi o no se llevan.

UXÍA B. URGOITI

Venga, vamos a animarnos que la primavera está a la vuelta de la esquina. Sin darnos cuenta, el buen tiempo va a estar llamando a nuestra puerta cargadita de tendencias para llenar nuestros armarios. Una de nuestras aficiones favoritas es ir descubriendo lo que se va a llevar en los próximos meses. Muchas veces nos surgen dudas, no sabemos si llevaremos gabardinas o vaqueros palazzo, pero con una moda con la que no tenemos ninguna duda es con los pendientes. En los próximos meses esta pieza de joyería o bisutería depende de lo que te apetezca, van a crecer hasta adquirir tamaño maxi.

Esto no lo decidimos nosotras, ya sabes que lo que se lleva llega directamente de las grandes semanas de la moda. Los modistos de las firmas de lujo, como Balenciaga, Isabel Marant o Hermés, han propuesto joyas XXL. Piezas que se llevan todo el protagonismo de tus 'looks', nadie se va a fijar en tu vestido cuando luzcas este tipo de pendientes, todas las miradas irán directas a ellos.

En cuanto a las formas y diseños que van a tener nuestros nuevos pendientes XXL, puedes encontrar perlas, flores y cadenas. Las joyas con las iniciales no han perdido protagonismo, pero esta vez sí son creados para decorar tus orejas serán verdaderas mayúsculas. Los clásicos aros y las joyas con piedras preciosas son otros modelos claves a nivel estilístico.

Pero esto no es una idea solo de las marcas de lujo, las 'low cost' proponen piezas capaces de transformar el 'outfit' más sencillo en uno realmente grandioso. Las proporciones se vuelven exageradas, los colores tiñen los pendientes y los adornos los llenan de vida.

En los próximos meses vas a tener que hacer sitio en tu joyero porque te va a ser imposible renunciar a un par de pendientes XXL para completar tu 'look'. Son tan grandes que cuando no los lleves te sentirás como desnuda. Nosotras tenemos una nueva obsesión para nuestros lóbulos y estamos seguras de que vas a sentirte como nosotras en cuanto veas la oferta que tienen nuestras marcas favoritas. Si eres fan de TOUS, por ejemplo, podrás llevar los osos más grandes de la historia de la firma española, o si te has quedado con ganas de más San Valentín, vas a encontrar corazones XXL por todos lados.

Así que ya sabes que la única regla que van a seguir los pendientes en la próxima temporada primavera-verano es que cuanto más grandes mucho mejor.