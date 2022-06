Paula Echevarría eleva a los cielos de la noche de verano una túnica asimétrica

Lo que muchas dejarías para una jornada de playa, la actriz convierte en el mejor 'look' para cualquier velada de fiesta.

UXÍA B. URGOITI

¿Qué te podemos decir que no sepas ya del estilo de Paula Echevarría? Lo cierto es que es nuestra 'it girl' favorita y nuestra mejor fuente de inspiración para el día a día o para un evento especial. Una de las cosas que más nos gusta es su capacidad para transformar las tendencias de la temporada. La actriz sabe cómo adaptar la ropa a ella y no al revés, y eso es algo muy importante. Por eso, nos sorprende tanto con ideas que puede que a nosotras nunca se nos hubieran ocurrido, y eso es justo lo que ha pasado con este 'look' que te vamos a contar.

Paula sabe mejor que nadie interpretar lo que se lleva en cada momento y se maneja de maravilla con una de sus prendas favoritas: los vestidos. Este verano la hemos visto ya con muchos estilos de esta prenda, desde el color neón hasta el más elegante y sofisticado, pero ayer nos llevamos una gratísima sorpresa al descubrir en su cuenta de Instagram un nuevo modelo y por supuesto, una nueva opción que copiarle: el vestido-túnica.

En su cuenta de Instagram Paula lo adjetiva como 'salvaje' nosotras lo cambiaríamos por 'sofisticado'. Su referencia es al 'animal print' del estampado del vestido, pero a nosotras nos resulta increíblemente elegante su elección y sobre todo su combinación. Se trata de una prenda firmada por Lola Casademunt, que nos recuerda a los veranos en Marbella con aquella 'jet set' de los años 80 en la que reinaba Gunilla Von Bismarck, Luis Ortiz, Paquita Ridruejo o Lola Flores... con un punto kitsh que nos encanta para este verano.

Lo que más nos gusta del diseño de la firma catalana es su escote asimétrico, que deja uno de los hombros al aire, y el tejido que fluye, casi transparente que en estos momentos en los que el calor está apretando tanto, es lo único que nos apetece llevar porque, además, es 100% de algodón.

Así que sí, la túnica-vestido es preciosa, pero si te fijas es Paula la que le da el toque. La asturiana combina el diseño de Lola Casademunt con unas sandalias planas, ¿a qué no te habías dado ni cuenta? Cuando le echas un primer vistazo das casi por seguro que lleva tacón, pero no, ella es capaz de elevar este 'look' a las alturas de la sofisticación con un calzado plano y una brazalete. Lo dicho, ella es la mejor.