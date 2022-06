Paula Echevarría o el arte de saber lucir pantalones vaqueros cargo

Firmados por Primark y con un diseño nada fácil, la asturiana nos da las claves para lucirlos con puro estilazo.

UXÍA B. URGOITI

Han bajado las temperaturas. El hecho de que estos días haga mucho más fresquito no solo nos da la oportunidad de respirar un poco antes de que venga el calor, sino también de volver a usar nuestros amados vaqueros. Si eres como nosotras, es decir, una fan de la moda y de todo lo que se lleva, seguro que ya sabes que esta temporada en el tema del denim los que arrasan son los cargo. Los pantalones de este estilo fueron un must en primavera y poder volver a lucirlos gracias a este inesperado frío, nos hace muy felices. Pero todas sabemos que no es un diseño fácil y lo más natural, por lo menos en nuestro caso, es buscar inspiración en esas famosas que seguimos cada día por Instagram con esa intención. Y una vez más, la respuesta a nuestras dudas llega de la mano de Paula Echevarría.

La actriz ha publicado una imagen en sus redes sociales en la que luce unos vaqueros cargo, firmados por Primark, con un arte increíble si tenemos en cuenta que no son fáciles. Como si tuviera 15 años y fuera una adolescente neoyorquina, ella ha demostrado que nada es imposible en el territorio de la moda si sabes combinarlo.

Y es que la clave que nos ofrece la asturiana para triunfar con nuestros cargos está en su combinación. Paula ha decidido lucirlos con una sencillez pasmosa que es el secreto del éxito de este 'look'. Como top ha elegido un diseño de una firma de lujo, para darle el toque elevado al 'outfit'. Se trata de un diseño de la francesa Celine, un básico que debes tener en tu armario porque ya sabes que el negro siempre es bien a la hora de vestirse.

Pero el toque maestro han sido las zapatillas deportivas que ha elegido, las Jordan de Nike. Se trata del modelo Mid. Su peso en el estilismo es importantísimo, pues convierten en tendencia unos vaqueros que, a pesar de mantenerse firmes temporada tras temporada en la primera línea de la moda, no terminan de encajar entre las mujeres más clásicas. Con las deportivas de Nike se hacen mucho más ponibles. Podemos decir que este 'outfit' está al nivel de nuestro ídolo J.Lo y que se trata de un estilo que hasta la misma reina del Bronx se pondría tan contenta.