Paula Echevarría y la combinación clásica que nunca falla en otoño: blazer y jeans

Hay fórmulas de estilo que nunca pasan de moda y siempre suponen una apuesta segura al pisar el asfalto. Sin importar la silueta o edad que tengas, optar por ellas es sinónimo de éxito. En este grupo encontraríamos el look 'total black', el binomio blanco y negro, el combo vestido + botas o el look que incorpora pantalones vaqueros y 'blazer', como bien acaba de demostrar Paula Echevarría.

La 'it girl' y colaboradora de televisión es una fanática de los looks relajados y cómodos para superar un día todoterreno y así lo plasma a través de Instagram con propuestas repletas de tendencias en las que no renuncia al glamour y el estilo que le han hecho estar entre las más seguidas pero en los cuales la funcionalidad es indispensable. Si hace unos días conquistaba al público combinando una 'blazer' estructurada con unos 'joggers', confirmando el éxito de este tipo de prendas de estética 'sporty', o ha hecho con una propuesta que incluye 'jeans', una nueva americana y botas Ugg.

Paula Echevarría ha elegido los pantalones vaqueros de la colección que ha lanzado con Primark, en un tono azul claro y corte recto, una camiseta básica en beige y sobre ella, americana holgada a tono con botonadura sencilla de la nueva colección de H&M. Una combinación tan clásica como efectiva que ya supone un éxito, pero que además la 'influencer' ha completado con complementos al alza esta temporada como son una gorra clásica y las botas más repetidas en los meses de frío, las Ugg en tono camel. Una vez más, la clave para llevar un 'outfit' sencillo a una categoría superior está en los accesorios y Paula lo tiene claro.

El detalle más rompedor era el bolso de piel que combinaba verde caqui y tono camel con correa con motivos étnicos de la firma española Banoffe, modelo 'Mini Bouler Carmina'.

Este tipo de looks son perfectos para la oficina, para una salida con amigas o para una larga jornada de compras. Una elección que aboga por la comodidad y funcionalidad, pero sin perder un ápice de estilo y que además es realmente fácil de recrear. ¿Quién no cuenta con una americana y unos sencillos 'jeans' en su armario?