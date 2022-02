Paula Echevarría tiene la fórmula infalible para que un traje de chaqueta sea un triunfo total

Te presentamos nuestro nuevo uniforme para ir al trabajo cada día.

Uxía B. Urgoiti.

No te descubrimos nada si te decimos que somos fans de Paula Echevarria. La actriz es una de nuestras guías para vestirnos cada día, la mejor solución cuando por las mañanas nos encontramos frente al espejo y nos hacemos la terrible pregunta de '¿qué me pongo?' Sus estilismos nos inspiran y nos dan ideas para salir del bache. Nadie como ella para mezclar tendencias, para combinar marcas de lujo con firmas 'low cost' o las prendas básicas con cualquiera de las novedades... Vamos, que la asturiana es una de nuestras fijas a la hora de copiar a alguien.

Así que seguro que no te sorprende cuando te descubramos que Paula lo ha vuelto a hacer y que nos ha regalado un 'look' que vamos a copiar como si fuera nuestro uniforme para la oficina una y otra vez, día tras días. Las claves son tres, y es una fórmula bastante sencilla de aprender. La interprete española es una adicta a las zapatillas de deporte, aunque sabemos que sus favoritas son las de color blanco, como este modelo de Adidas que ha calzado hoy en su post de Instagram. Pero lo mágico es cómo con ellas, y un traje compuesto por una americana y un pantalón de vestir, de la firma española Sita Murt, ha creado el uniforme de oficina perfecto, favorecedor y práctico que no nos vamos a quitar en lo que nos queda de invierno y parte de la primavera.

¿Qué es lo que hace que este 'outfit' de Paula Echevarría encaje tan bien? Pues en realidad es la idea en sí, esa capacidad de combinar el clasicismo de un traje de chaqueta estampado en Príncipe de Gales en tonos marrones con unas zapatillas de deporte que hacen el contraste perfecto dándole al 'look' el toque actual.

Para rematar y hacer la perfección en estilismo sencillo, copiable y cotidiano, lo remata con una sudadera de H&M por debajo de la blazer, ¡una idea maravillosa!

Esta idea es maravillosa para las semanas de frío que nos quedan, pero si quieres seguir luciendo este 'outfit' pero adaptado a la primavera, puedes cambiar la sudadera de H&M por una camiseta. Esta prenda viene cargada de diseños super originales, aunque con este conjunto de pantalón y chaqueta de Sita Murt los que mejor te van son los clásicos, como una t-shirt blanca o en verde militar.