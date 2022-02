Si buscas un pantalón de punto, atenta al que Paula Echevarría ha conseguido en Stradivarius

El de la actriz es barato, cómodo y ultrafavorecedor, ¿alguien da más?

Julia García

Desde que el pantalón de punto entró en nuestras vidas hemos de reconocer que nos cuesta pensar en otras prendas cuando lo que buscamos es la máxima comodidad sin recurrir al clásico chándal. Fue todo un descubrimiento con el que por fin aprendimos a darle un respiro a nuestros vaqueros al ser planteado como una alternativa perfecta en nuestros looks desenfadados.

Por eso siempre estamos ojo avizor en busca de nuevos modelos que poder incorporar a nuestro armario para el día a día. En Stradivarius hay uno de color negro que ha sido el último en situarse en nuestro radar.

Completamente liso, es de talle alto con cintura elástica, se ajusta al cuerpo sin llegar a ser muy ceñido y acaba acampanado en el bajo para seguir la tendencia de siluetas flare que impera esta temporada. Es decir, ingredientes para llamar nuestra atención no le faltan, especialmente porque hay uno más que no hemos mencionado aún y que conviene porque es determinante: su precio. Solo 19,99 euros nos separan de la que promete ser una de nuestras piezas más utilizadas de lo que queda de invierno y la futura primavera.

Está entre las novedades de la firma desde hace unas semanas pero ha sido ahora cuando hemos reparado en este pantalón gracias a Paula Echevarría, al llevarlos en clave invernal con acierto.

La actriz los ha combinado con una sencilla camisa y un bolso también de color negro y, para romper un poco con la oscuridad del look de manera que no caiga en el total black, le ha añadido una chaqueta larga de lo más especial repleta de bordados con motivos étnicos y pelo que lleva el sello de The Extreme Collection, así como unas zapatillas blancas de Adidas con las que se rendía ante el confort más absoluto.

Queda claro así lo mucho que puede hacer por nosotras el punto no solo en bonitas chaquetas o gustosos jerséis, sino también en una prenda otrora reservada para el denim, el cuero o el algodón que ha pasado a ser nuestro recurso favorito durante los meses de frío.