La actriz ha combinado piezas básicas de la colección 'Free The Sea' de IKKS.

Tamara Conde

Paula Echevarría consigue revolucionar las redes sociales con cualquier prenda que saca. La última fue el fantástico vestido con el que reinó en la alfombra roja de los Fotogramas de Plata. Y ahora, ha conseguido triunfar, una vez más, con un 'look' marinero formado por prendas de edición limitada que ha lanzado la firma francesa IKKS. No importa de qué se trate, la actriz es todo un icono y sirve de inspiración para muchas mujeres. Esta vez no ha sido para menos y, además, la ropa que luce es eco. ¿Puede haber un 'look' mejor?

Paula Echevarría ha apostado por una camiseta de manga larga de rayas marineras, similar a la que ya le habíamos visto a Amaia Salamanca, que sienta fenomenal, y además, siempre es tendencia. Vamos, todo un acierto. La actriz asturiana ha decidido combinarla con una 'blazer' corta de color azul marino para seguir la línea del 'look'. Tiene detalles en cuero negro y los botones, que hacen de una americana básica, una prenda muy especial.

Los vaqueros que ha elegido son unos vaqueros de tiro alto 'slim' y corte 'flare', que tiene el detalle de las tachuelas y el color es similar al de la chaqueta. El toque especial del 'outfit' lo consigue gracias al bolso y los zapatos, ambos de IKKS también. Las botas son de ante estilo camperas de color camel y el bolso es el modelo 1440 Medium de color blanco. Se trata de un bolso todoterreno, acolchado y con cadena, que puede ponerse de dos maneras y, que gracias a sus múltiples bolsillos, es perfecto para el día a día.

Confeccionadas con un 50% de algodón ecológico y 50% con un hilo de poliéster reciclado de alta calidad, fabricado a partir de residuos plásticos marinos, las prendas de la colección 'Free The Sea' están dando mucho que hablar. Y no solo por lo versátiles y bonitas que son, sino porque el 5% de los beneficios de las ventas de esta cápsula se donarán a la ONG The SeaCleaners, para contribuir al proyecto de construcción del barco Manta, un barco que, previsiblemente para 2024, será capaz de recoger, tratar y reciclar entre 5.000 y 10.000 toneladas de residuos plásticos marinos al año.

La firma francesa ha querido involucrarse al completo con el cuidado del medio ambiente, y nuestras actrices favoritas (y en cierto modo, también 'influencers') están poniendo su granito de arena para transmitir este importante mensaje a través de algo que nos encanta a todas, la moda.