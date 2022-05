Estos son los cinco pantalones de Zara no vaqueros más buscados del momento

Porque no solo de 'jeans' vive el armario de una mujer en primavera.

UXÍA B. URGOITI

Este tiempo es el que tenemos que tener en primavera, una mezcla entre sol y lluvia que vuelve loco a nuestro radar de estilismos. La estación de las flores ya está con nosotros y tenemos que aprovecharla en todos los sentidos. Para nosotras la llegada del entretiempo significa renovar nuestro armario de arriba abajo con todas las tendencias y los nuevos lanzamientos de las firmas 'low cost', pero también es intentar salir un poco de nuestra zona de confort 'fashion' probar cosas nuevas. Para nosotras eso es dejar los vaqueros en la estantería y comenzar a lucir otro tipo de pantalones. Somos conscientes de que somos unas 'jeans' adictas y esto nos va a costar, pero gracias a las propuestas de Zara, la cosa es mucho más sencilla de lo que puedes imaginar.

Si eres como nosotras, queremos ayudarte a encontrar los 5 pantalones que te van a ayudar a dejar los vaqueros en el armario. Y estos son los más buscados en Zara, porque sientan de cine, son asequibles, pura tendencia y muy versátiles. Es decir, lo tienen todo para que triunfes con ellos esta primavera-verano.

Entendemos perfectamente que estas mallas negras de estilo 'flare' se encuentren como el top de los más buscados de la firma de Inditex. Una compra 'low cost', cuestan menos de 26 euros, a la que sacarás muchísimo partido. Solo tienes que elegir la combinación perfecta y tendrás un estilismo más sport, más urbano o incluso más clásico. Son una sustitución perfecta a tu tan amado y combinable vaquero.

Si tu idea es pasarte la temporada de festival de música en certamen, ya que tienes que compensar las faltas de estos dos años que no se han podido celebrar por culpa de la pandemia, es evidente que necesitas un 'short' en tu vida. Pero quítate el denim de la cabeza, este verano se llevan los tejidos naturales por eso este modelo de lino de Zara va a ser perfecto. Un básico para añadir a tus 'looks' de concierto.

Nada más verlo ya nos hemos imaginado con él puesto, y eso nos ocurre con muy pocas prendas. Está en tres colores, pero nosotras nos hemos enamorado de este verde, que ya sabes que es el tono de esta primavera. Este modelo de largo 'crop' y con corte ligeramente acampanado se ha convertido en uno de los más buscados en Zara ¿Sus claves? Su patrón, su color y sobre todo su precio: 27,99 euros.

Sabemos que tu madre está deseando que la moda 'comfy' pase a mejor vida y poder tirar todos esos modelos jogger que te compraste el año pasado. Pero puedes tranquilizarla cuando vea este pantalón rojo de Zara, es tan elegante y sofisticado que nunca más te va a decir eso de que sales en chándal a la calle.

Y para terminar nuestros cinco pantalones de la primavera que hemos encontrado en Zara, no podía faltar uno en punto calado. Si las rayas son un 'must' cada verano, este modelo de la firma de Inditex va a ser tu mejor amigo para los 'looks' con zapatillas o para las sandalias. Queda genial con cualquier combinación que se te ocurra.

¿A que ahora ya no tienes dudas y vas a dejar tus vaqueros en casa?