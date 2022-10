Los pantalones campana más originales que te hacen más alta

Su efecto alargador es increíble, casi tanto como el detalle del bajo que marca la diferencia en cualquier look.

Está más que aprendido que nuestro armario necesita unos pantalones de campana este otoño. Les ha costado llegar hasta este punto después de años ocultos tras los omnipresentes pitillo pero ahora que por fin han logrado salir a la luz no están dispuestos a esconderse de nuevo. Tanto es así que se han reinventado en mil y un formatos: hay modelos de colores, otros en cuero, los hay con estampados psicodélicos, de pana, en terciopelo... y, por supuesto, en denim. Para el denim siempre hay espacio.

Los vaqueros con acabado flare están a la orden del día y estamos convencidas de hacernos con unos para esta temporada pero, ¿qué ocurre si somos bajitas? No parece este el formato más recomendable a priori por su amplio bajo teniendo en cuenta este factor aunque, por suerte, hemos encontrado un diseño que sí que puede servir para quienes quieren rascar unos centímetros.

Resulta que Salsa Jeans ha querido celebrar el 15º aniversario de sus icónicos vaqueros push up lanzando una colaboración del diseñador de moda portugués Luís Carvalho. Este creador que comenzó su carrera precisamente en la conocida marca ha creado unos jeans que son perfectos para parecer más alta no solo porque son de color negro, de talle alto y marcan perfectamente la cintura, sino porque tienen un acabado de campana con una abertura central que llega casi hasta la mitad de la pantorrilla en el bajo y que es a su vez asimétrico es el que deja un resultado de lo más original.

Ese detalle tan sutil consigue no solo marcar la diferencia en el look, sino que permite que no arrastre demasiado el pantalón y, por tanto, no nos hace parecer más bajitas sino todo lo contrario. Aun así, desde la firma proponen que lo llevemos acompañados de unos botines de tacón para potenciar aún más esa sensación de figura estilizada.

De momento no hemos visto más que a la influencer Rebeca Ruíz lucir estos pantalones de campana y lo ha hecho, por cierto, combinándolos simplemente con un suéter en color gris y unas zapatillas Converse, demostrando así que efectivamente estos vaqueros que se venden en la tienda online de Salsa Jeans por 149 euros consiguen aun con calzado plano un efecto piernas infinitas alucinante.